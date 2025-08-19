LIXIL、支援を必要とする子どもたちのために2つのプロジェクトを開始







■気候変動の対策に貢献する「住まいから未来へつなぐプロジェクト 2025 ～住まいの窓・ドアのご購入が、気候変動の影響を受ける子どもたちの支援につながる～」2025年10月から12月にかけては、気候変動の対策に貢献する「住まいから未来へつなぐプロジェクト 2025」を実施します。日本国内で対象商品を1台ご購入につき50円または100円を、ユニセフを通じて気候変動による影響を受ける国と地域の子どもたちの支援に寄付するプロジェクトで、2023年から開始しており今回で3回目となります。住まいの断熱化に貢献し、冷暖房の使用を抑えることで省エネにつながる対象商品をご購入いただくことで、気候変動の原因となるCO₂排出量を“へらす”ことに貢献できます（緩和策）。同時に本プロジェクトを通じた寄付が、気候変動による影響を受ける国と地域の子どもたちへの災害支援や将来予測される影響に“そなえる”支援に活用されます（適応策）。前回の寄付金の一部は、昨年の集中豪雨などによる被害を受けたベトナム・タイ・フィリピンの子どもたちに対して、ユニセフを通じて安全な水の確保、子どもの心理社会的ケア、学習機会を継続するための支援などの一部に充てられています。今回も自然災害で被災した子どもとその家族への緊急支援や、気候変動に対する予防、リスク軽減、気候・環境教育、啓発、各国の政策や地域コミュニティの対応能力の強化、子どもと若者の参加などユニセフの気候変動対策支援に使われる予定です。＜プロジェクト概要＞実施期間：2025年10月～12月対象商品：新築・リフォームの高断熱窓・玄関ドア・日射遮蔽シリーズ商品上限寄付金額：3,000万円寄付金用途：自然災害で被災した子どもたちとその家族への緊急人道支援と、子どもたちへの教育など気候危機に対する適応力と回復力を強化する気候変動対策支援プロジェクトHP：https://www.lixil.co.jp/minnadesmileecopj/thinkheat/sumamira/