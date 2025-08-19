吉祥寺で「チョコに溺れる収穫祭」、新たなスイーツブッフェが登場。2025年9月から11月まで、秋の恵みをテーマにした豪華なスイーツを堪能

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/132273/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市 総支配人 斎藤 美次）では、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて、秋限定のスイーツイベント「SORAE Sweets Buffet ～チョコに溺れる収穫祭～」を2025年9月3日（水）から11月26日（水）まで、毎週水曜日の夜限定で初開催いたします。

毎回ご好評をいただいているSORAEのスイーツブッフェ。外食トレンドとして“ご褒美スイーツ”への関心が高まる中、今年は春に「いちご」、初夏に「抹茶」をテーマに開催し、いずれも大きな反響をいただきました。そして今秋は、世代を問わず愛されるチョコレートに秋の実りを添えた新テーマ「チョコに溺れる収穫祭」で、秋の甘いひとときをご用意します。

チョコと秋の恵みが織りなす贅沢なラインアップ

栗やかぼちゃ、洋梨、葡萄など、秋の味覚がもつやさしい甘さを、SORAEらしいひと工夫で秋スイーツに仕立てました。

濃厚なチョコレートと栗が重なる「栗とチョコレートのムース」、洋梨の香りとキャラメルのほろ苦さが絶妙な「洋梨とキャラメルのムース」、栗の自然な甘みが口いっぱいに広がる「モンブランタルト」、巨峰とマスカットジュレの二層が艶やかに輝く「葡萄のゼリー」、かぼちゃの甘みをなめらかに仕上げた「南瓜のプリン」など、秋らしい素材の魅力を存分に味わえます。

ディナーとしても楽しめる満足感

スイーツブッフェでありながら、ディナーとしての満足感もご提供。SORAEで不動の人気を誇る“オニオンカレー”や、目の前で仕上げる“パルミジャーノレッジャーノホールチーズで作るクリームパスタ”をはじめ、サラダやフライドチキンなど、しっかりとしたお食事メニューも取り揃えています。甘さだけではない“まさか”の満足感を、ぜひご体験ください。

時間制限を設けていないので、お時間を気にせず心ゆくまでお過ごしいただけます。この秋のご褒美は、ぜひSORAEでお楽しみください。

「SORAE Sweets Buffet～チョコに溺れる収穫祭～」概要

■場所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供期間 2025年9月3日（水）～11月26日（水） 毎週水曜日

■提供時間 17:30～21:30(L.O.21:00)

■料金 大人 5,000円 4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

■メニュー例

＜スイーツ＞栗とチョコレートのムース、洋梨とキャラメルのムース、モンブランタルト、チョコレートのロールケーキ、チョコレートのシュークリーム、スィートポテト、チョコレートのマドレーヌ、栗のパウンドケーキ、洋梨のクラフティ、葡萄のゼリー、南瓜のプリン、3種のマカロン、クッキー各種、割れチョコ

＜オープンサンドウィッチ＞

ポテトサラダ、ツナサラダ、オニオンスライス、スライスハム

＜セイボリー＞

オニオンカレー、パルミジャーノレッジャーノホールチーズで作るクリームパスタ、ベジタブルマーケット（野菜のマリネ各種）、リーフサラダセレクション、スペシャルスープ、フライドポテト、フライドチキン

＜ソフトドリンク各種＞

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※写真はイメージです

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分

首都高速＜高井戸ランプ＞から15分

お客様からのお問合せ先

吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」0422-29-3081