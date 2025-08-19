PIXTA、機械学習用「自動車走行動画データセット」販売開始

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証グロース：3416）が運営する写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」は、「機械学習用画像・動画データ提供サービス(https://pixta.jp/machinelearning-dataset)」として、日本国内で撮影した「自動車走行動画データセット」を販売いたします。

◆ PIXTA機械学習用画像・動画データ提供サービス：https://pixta.jp/machinelearning-dataset

■ 自動車走行動画データセット概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/319_1_386e1a7171e375f45dcb0f449a8d70ee.jpg?v=202508191257 ]＜画像サンプル＞

＜想定用途＞

自動運転・ADAS（先進運転支援システム）向けAIの開発

■ 提供背景

- 物体検出・追跡：前方の車両、歩行者、信号、標識、障害物の検出と追跡- 走行環境認識：車線検出、交差点検出、道路タイプの分類（市街地／高速など）- シナリオ予測：前方車両の動きの予測- 天候・時間帯対応の堅牢化：雨・雪・夜間など、難条件下でも安定した性能を持つモデルの学習

ドライバーの不足や高齢化など深刻化する社会課題を背景に、自動運転やADAS（先進運転支援システム）のニーズは高まり続けています。

自動運転やADASの開発には、道路状況・天候・時間帯・交通量など、多様なシナリオを網羅した学習データが不可欠です。しかし、希望する条件下での撮影が難しい他、通行人や他の車両・建物の写り込みによるプライバシー配慮も必要であり、データ収集には大きなハードルがあります。

そこで、PIXTAが取り扱っている動画データの中から、日本国内の道路を自動車が走行中に進行方向を撮影した動画をデータセットにして提供することにいたしました。



今後もPIXTAは、AI開発の現場で求められるデータをニーズに応じて迅速に提供し、日本国内におけるAI技術の発展を支援してまいります。

■ 9月12日まで！期間限定10％割引キャンペーンも開催中

PIXTAでは、2025年9月12日（金）まで、機械学習用画像・動画データセットが10％OFFになる「データセット割引キャンペーン」を開催中です。

本日、販売を開始した「自動車走行動画データセット」も、期間中にお申し込みいただければ、割引対象になります。

キャンペーン詳細については、下記をご確認ください。

https://pixta.jp/guide/?p=72949

■ PIXTA機械学習用画像・動画データ提供サービスについて

PIXTAの「機械学習用画像・動画データ提供サービス」は、国内最大級のストックフォトサイトである強みを活かし、1億点以上の商用利用できる画像・動画・音声データを機械学習の用途・要件に合わせて提供するものです。

オープンデータだけでは入手しづらい豊富な日本人画像ライブラリと、機械学習専任チームによる高度なアノテーション技術で、一気通貫でAI開発者のデータ収集を支援。画像認識AI・物体検知AI等の開発に注力する自動車・製造業界大手はじめ様々な企業から高い支持を得ています。

ストックデータでは要件の合わない場合は、新規撮影も可能。創業20年の豊富な撮影経験を活かし、学習要件に合わせたデータを撮影いたします。

