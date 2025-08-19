Adecco Group、AKKODiSコンサルティングのテックタレント事業をアデコに移管し、日本における技術者派遣事業を再編

アデコ株式会社

日本におけるAdecco Groupは、この度、AKKODiSコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 健一郎、以下「AKKODiS」）のテックタレント事業(*1)を、アデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二、以下「アデコ」）へ移管することを決定しました。これにより、アデコは顧客企業へ提供するサービスポートフォリオを拡大するとともに、事務系の派遣社員がリスキリングを通じてデジタル技術を身に付け、技術系の業務の就業が可能になるよう支援します。AKKODiSは、コア事業であるテックコンサルティング事業へ経営資源を集中させ、顧客企業に提供するサービスを強化します。

今回の事業移管は2026年1月1日付で実施する予定です。移管と合わせて、現在AKKODiSでテックタレント事業に携わっている従業員と、AKKODiSの転換型無期雇用および有期雇用の派遣社員が、アデコに移籍します。

アデコは、人財派遣事業をコア事業のひとつとして展開しており、今回の事業移管によってエンジニアをはじめとする技術系人財の人財派遣サービスを事業ポートフォリオに追加します。昨今の生成AIの急速な進化やDX推進の必要性の高まりなどを背景に、アデコの顧客企業においては技術系の派遣社員に対する需要が大きく増加しています。アデコは技術者派遣サービスの提供によって、顧客企業における人財ニーズの充足と業績向上を支援します。また、技術者派遣サービスを今後の重点投資領域のひとつとし、トレーニングを強化することで、すでに技術者として就業している派遣社員のスキルアップだけでなく、現在事務系の職種で勤務している派遣社員がデジタル技術を身に付けるためリスキリングを強化し、昨今需要が急速に高まっているデジタル系の仕事への移行を支援します。

AKKODiSは、経営資源をコア事業であるテックコンサルティング事業に集中させることで、現場に常駐するテックコンサルタントへの支援体制を強化し、事業のさらなる拡大を図ります。現場変革の力とデジタル技術を駆使し、企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援するAKKODiSのチームが顧客企業の現場とフュージョン（融合）する独自のアプローチにより、顧客企業の変革をサポートします。

今回の事業移管について、アデコ株式会社代表取締役社長の平野 健二は、次のようにコメントしています。「企業における業務のデジタル化や生成AIの進化が急速に進むなか、デジタル技術を身に付けた人財に対する需要はこれまでになく増加しています。今回の事業移管を通じ、当社の人財派遣事業のポートフォリオに技術系人財の派遣サービスを追加することで、これまで以上に顧客企業のニーズに応えるとともに、事務系人財がデジタル人財となるためのリスキリングをさらに推し進めてまいります」

AKKODiSコンサルティング株式会社代表取締役社長の川崎 健一郎は、次のようにコメントしています。「この度の当社テックタレント事業の移管は、当社が中期経営計画に基づく戦略領域として位置付けているテックコンサルティング事業に経営資源を集中し、より付加価値の高いサービスを提供するための重要な施策です。アデコとの連携を通じて、日本におけるAdecco Group全体としてもサービスの品質向上と多様化を進め、社会と顧客企業の変革支援を強化してまいります」

日本におけるAdecco Groupは、Adecco Groupが世界共通のパーパスとして掲げる「Making the Future Work for Everyone.」のもと、誰もが生き生きと働くことのできる仕事の未来を創造するため、事業に取り組んでいます。今後も、様々な取り組みを通じ、働く人々と企業の躍動を支援してまいります。

*1：技術系の有期雇用および転換型無期雇用の派遣社員の人財派遣事業、フリーランスプラットフォーム事業

日本におけるAdecco Groupについて

Adecco Groupは、世界60の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーとして、働くすべての人々のキャリア形成を支援すると同時に、人財派遣、人財紹介、アウトソーシング、コンサルティングをはじめ、企業の多岐にわたる業務を最適化するソリューションを提供しています。日本においては、中核法人であるアデコ株式会社ならびにAKKODiSコンサルティング株式会社と、Adecco、LHH、AKKODiSの3つの事業ブランドを通じて、人財派遣、アウトソーシング、コンサルティング、人財育成・組織変革をはじめとするサービスを提供し、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートします。

https://www.adeccogroup.jp/