ブランドを映画と共に国際舞台へ！SNS時代の心理スリラー映画『虚構』企業協賛 最終募集｜8/25プロダクトプレイスメント締切・9/25クレジット協賛締切

株式会社日中通信社

国際展開を見据え、日中共同で製作が進む心理スリラー映画『虚構（きょこう）』が、いよいよ本格的な撮影を迎えます。

映画『虚構』について

『虚構』タイトル

本作は、SNS社会で“理想の自分”を演じ続ける若者たちの内面の揺らぎと、アイドル産業の裏に潜む『虚構』に巻き込まれる主人公の葛藤を描いた心理スリラーです。



物語の舞台は、海辺のホテルで開催される奇妙なアイドル・オーディション。そこに撮影スタッフとして訪れた映像助監督・炎華（えんか）が、次第に記録者としての立場を逸脱し、気づかぬうちに“作られた現実”の一部へと組み込まれていきます。

『虚構』の舞台背景──撮影ホテルを取り囲む灯台と海岸

監督を務めるのは、中編『Heart-Ware（心动程序）』で26の国際映画祭に入選・14賞を受賞した張時偉（ちょう・じい）氏。

監督（右）とスタッフの撮影風景──中編映画『Heart-Ware』撮影時の記録

主演には、『魔女宅急便』で知られる段文凝、ミュージカル界の実力派・東山義久（『ジョジョの奇妙な冒険』『ミス・サイゴン』ほか）が決定しています。劇中には個性豊かな若手女優3名がアイドル候補生役として登場。華やかな表面の裏側で揺れ動く感情を繊細に演じ、作品の主題である“理想と現実の乖離”を体現します。さらに、物語の転機を担う重要な役として、ベテラン女優・荒木由美子が特別出演します。

協賛募集について

現在、撮影直前のタイミングに合わせ、ブランド協賛パートナーを最終募集しています。

協賛特典

協賛企業様のブランドロゴや社名は、以下の媒体・機会にて多角的にご紹介いたします：

映画本編エンドロールに掲載

公式ポスター・特設ウェブサイト掲載

完成披露上映会イベントでの紹介

メディア取材・プレスリリースによる露出

※協賛特典の内容は、協賛ランク（A～E）により異なります。

A～C：クレジット協賛（エンドロール掲載 ・公式資料掲載 等）

D～E：プロダクトプレイスメント協賛（ブランドロゴ掲出・商品提供 等、作品内での露出）

詳細については別途資料にてご案内いたします。

協賛締切 プロダクトプレイスメント ▶︎ 2025年8月25日（月）18:00までクレジット協賛 ▶︎ 2025年9月25日（水）18:00まで

※撮影準備の都合により、プロダクトプレイスメント協賛は今回が最終締切となります。ご検討中の企業様は、お早めにご連絡ください。

詳細・導入実績・世界観については下記よりご覧ください：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000167504.html

【お問い合わせ先】

株式会社JCC （協賛窓口）

電話番号：080 5093 8388

メール：wjhu2018@long-net.com

WeChat：Wjhu310127

※本リリースは、株式会社日中通信社（東京都新宿区）より配信されています。