【9/5（金）オンライン開催｜参加無料】動画を劇的に進化させる！テレビから学ぶ「魅せるテロップ演出テクニック」セミナー

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、株式会社フォトロンと共同で、オンラインセミナー「動画を劇的に進化させよう！テレビから学ぶ、魅せるテロップ演出テクニック！」を2025年9月5日（金）に開催いたします。





テレビ番組で多用される「視聴者の目を引くテロップ演出」は、映像コンテンツのクオリティを大きく左右します。

本ウェビナーでは、プロの制作現場で培われた「魅せるテロップ演出テクニック」を解説し、動画表現の幅を広げるための秘訣を紹介します。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/telop_20250905/

■セミナー内容

・作成したテロップを動画編集ソフトで動かす方法

テロップにエフェクトや動きを付け、効果的に魅せる演出方法を解説します。

「びよーん」「シャキーン」「シュッ」といった動きや、シーンの雰囲気に合わせたテロップの演出など、資料と実践を交えて具体的な考え方を説明します。

暗いシーンでは「ゆっくりフェードイン」、明るいシーンでは「キラキラ」「動きを大きめに」といった実践的なテクニックも紹介されます。

また、Adobe Premiere Proとの連携によるTFX-Artistの活用についてもご紹介！

・TFX-Artistとのプラグイン連携紹介（文字起こし）

Premiere Proで文字起こしされた情報をTFX-Artistに読み込ませることで、話者ごとのテロップを自動作成できる機能をご紹介します。

「TFX-Artist」テロップ例

■ゲスト紹介

高橋奈月音 氏

株式会社フォトロン

元ポストプロダクション勤務。

アシスタントとしてテロップ作成を経験し、オペレーターへ昇格後、主にバラエティー番組の編集を中心に行う。

現在は株式会社フォトロンに在籍し、同社製品であるポスプロ時代に使用していたテロップソフト「TFX-Artist」の技術サポートなどを行う。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/172_1_3844f7f19c1ede0799319483e488729a.jpg?v=202508191257 ]詳細・参加登録はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/telop_20250905/

■ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp