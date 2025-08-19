RPGアプリ『ブラウンダスト2』より、「ウィルヘルミナ」「エクリプス」の立体枕カバーが登場！【2025年8月14日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）はRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、「ウィルヘルミナ」「エクリプス」の立体枕カバーの受注を開始いたします。
ブラウンダスト2 立体枕カバー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326663&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326663&id=bodyimage2】
胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、立体枕カバーが登場！
大判サイズで存在感バツグンの枕カバーです！
カバー内側に付いているシリコン用ポケットに付属のシリコンを入れると、胸部分が立体的になります。
胸踊る体験を是非あなたのお手元でご堪能ください。
※枕本体は付属しません
※表面のみシリコン及びシリコン用ポケットが付属します
※裏面はシリコン及びシリコン用ポケットは付属しません
◆商品情報◆
●商品名／
・ブラウンダスト2 立体枕カバー ウィルヘルミナ
・ブラウンダスト2 立体枕カバー エクリプス
●価格／各16,500円（税込）
●発送予定／2025年11月
●素材／ポリエステル、ポリウレタン、シリコン
●サイズ／
・ウィルヘルミナ：約 縦50cm×横70cm
・エクリプス：約 縦70cm×横50cm
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・ウィルヘルミナ：4981932525242
・エクリプス：4981932525259
●販売／あみあみ、メロンブックス
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C） NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.
◆関連リンク◆
●ブラウンダスト2／https://www.browndust2.com/ja-jp/
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●メロンブックス／https://www.melonbooks.info/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
