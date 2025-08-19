君の挑戦が未来をつくる「Hero Egg」初代アンバサダーを募集

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、当社が運営するDX教育スペース「Hero Egg」と学生起業家として活躍する「EdFusion」代表、近藤にこるさんを「Hero Egg」学生プロデューサーに任命し、初代「Hero Eggアンバサダー」を決定するオーディションを2025年8月28日（木）に開催します。対象は12～22歳の中高生・大学生。上位入賞者には大阪・関西万博「こども万博」内での運営体験や、Hero Eggを活用したイベント企画など、リアルな活動機会が授与されます。応募締切は8月20日（水）、参加費は無料です。

オーディション開催背景

AIやXRなどの先端技術が急速に進化し、社会の在り方が変わる中で、学校教育や地域活動では依然として従来型の学びが中心です。若者が自ら課題を見つけ、解決に挑む「実践の場」や、世代を超えて学び合える「共創の場」は限られています。

こうした現状に対し、「Hero Egg」は2024年夏、大阪・なんばで誕生しました。こどもと大人が共に学び、未来を創造する空間として、XR体験やAI活用ワークショップ、地域課題解決型プロジェクトなど、多彩な活動を展開。活動を通じて見えてきたのは、「若者の中に眠る熱量」と「それを形にする環境の不足」です。

その思いに共鳴したのが、中学生起業家の近藤にこるさん。自身の事業を立ち上げ、地域や同世代の挑戦を支える近藤さんの姿勢は、Hero Eggの理念と強く響き合い、「Hero Egg」学生プロデューサーへ任命されました。

今回のアンバサダーは、単なる称号ではなく、全国に広がるHero Eggの仲間とともに未来の教育や社会を共創するリーダーです。大阪から全国へ、そして世界へ。私たちは、若者が挑戦を形にし、その挑戦が社会を変える未来を目指します。

オーディション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/193_1_4ff44d535f797fb1d0ea63e0e637787b.jpg?v=202508191257 ]【アンバサダー特典】

・直近の活動：大阪・関西万博「こども万博」内HERO EXPOで運営体験

・常時の活動：Hero Eggを活用した自主イベントの企画・実施

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。

未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む

Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めている。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]