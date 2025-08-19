「筋肉医局祭」協賛20社に拡大--医療従事者だけのボディコンテスト開催迫る

エーディーシーシステム株式会社

エーディーシーシステム株式会社（以下、当社）が主催する、医療従事者限定のボディメイクコンテスト「筋肉医局祭(https://mediclink.jp/kinniku-ikyoku/contest/)」は、このたび協賛企業が20社に到達しました。医療・フィットネス・ウェルネス関連を中心に、当プロジェクトの趣旨に賛同いただいた多様な企業が名を連ね、医療従事者の健康づくりとコミュニティ活性化に向けてサポートいただきます。

■代表協賛企業のコメント

ご協賛いただいた20社のうち、本リリースではその中心的パートナーであるトップスポンサー2社「株式会社S＆C」「株式会社メインランドジャパン」とエグゼクティブスポンサー「日本メディカルシステム株式会社」より頂戴したコメントをご紹介します。

トップスポンサー：株式会社S＆C

このたび、筋肉医局祭にスポンサーとして参加できることを、大変光栄に思います。

医療の現場で日々尽力されているドクターをはじめ、医療従事者の方々が自らの健康に真摯に向き合い、鍛錬を重ねる姿は、まさに私たちS＆Cの理念と深く重なります。

私たちはこれまで、医師のキャリアを支える転職・採用支援と、健康を支える食事改善サポートの両輪で、医療従事者の皆さまと歩んできました。この大会が、関わるすべての方々にとって心身ともに充実した挑戦となり、さらなる健康意識の啓発につながることを心より願っております。



今後も、医療と健康を、キャリアと食から支える存在として、皆さまの挑戦とご活躍を応援してまいります。

トップスポンサー：株式会社メインランドジャパン

医療に従事しながらも自己研鑽を積まれ、現場で働く医師自身が健康を実践し発信していくという取り組みに共感し、この度トップスポンサーとして伴走させていただくことになりました。

皆様の自己実現の舞台として、社会変革の舞台として、筋肉医局様が医師の皆様の輝ける舞台としてより発展していくお手伝いができれば幸いです。

エグゼクティブスポンサー：日本メディカルシステム株式会社

ストイックに追い込む先生方を公私に渡ってサポートさせて頂きます！

■上記以外の協賛企業一覧 ※掲載希望企業のみ

■取材のご案内

- JUNGLE GYM- 株式会社東京ミライズ- 久里浜横井クリニック- 株式会社アレック- 医進会- ShareSweat- 株式会社フィグメント- アーモンドクリニック- ステムリンク株式会社- 勝山ネクステージ株式会社- VICOLA- Niw研究会・交流会- メディライフ（Rife gym）- 目黒駅前ルアクリニック

大会当日はメディアの皆さま向けに、一部出場者・審査員インタビュー／一部協賛ブース取材をご用意します。ご希望の方は本プレスリリース最下部のお問い合わせ先、阿部までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

■主催団体「筋肉医局」について

「筋肉医局(https://mediclink.jp/kinniku-ikyoku/)」は、ボディコンテスト出場経験を持つ医師のみで構成された医師団体です。現在、全国53名の医師が所属し、SNS総フォロワー数は30万人を超えます。医師としての専門性と、実際に鍛え上げた身体を兼ね備えたメンバーが、医療の枠を越えて健康・フィットネスに関する啓蒙活動を行っております。

■お問い合わせ先

エーディーシーシステム株式会社 パートナー

阿部 央聖（あべ おうせい）

TEL：080-8840-8969

Mail：abe@adcsystem.co.jp