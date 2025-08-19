株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ

株式会社Lib Work（本社：熊本県山鹿市、代表取締役社長：瀬口 力、証券コード：1431、以下「当社」）は、2025年８月18日開催の取締役会において、５億円の暗号資産（ビットコイン）を購入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．購入の理由

暗号資産（ビットコイン）は、近年「デジタルゴールド」としての評価が高まり、企業においても長期保有の動きが拡大しています。また、日本国内においてはインフレ傾向が続いており、資産を現預金のみで保有するリスクも懸念されます。そのため、当社では、当該リスクへの対応と国外事業者との将来の成長領域への対応を見据え、段階的に取得・保有する方針といたしました。

２．購入内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22440/table/161_1_89d2acb06104885394f7a95285d18bf1.jpg?v=202508191257 ]

３．今後の進め方

購入にあたっては、リスク管理体制や会計処理方針を整備し、安全性と透明性の確保に努めます。また、信頼性の高い暗号資産取引所を利用し、段階的に取得を実施いたします。



■Ｌｉｂ Ｗｏｒｋについて

当社は、「暮らしを変える、世界を変える、未来をつくる」というスローガンのもと、「サステナブル＆テクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」というミッションの実現に向けて、戸建て事業に留まらず多角的に事業展開しています。

デジタルマーケティング分野では、土地探しの「e土地net」をはじめとした一定のカテゴリーに特化したサイトや、YouTubeチャンネル「Lib Work ch」の運営などを通し、ニーズに合わせた集客戦略を展開。また全国の工務店向けサブスクリプション型事業として、新築住宅プランの提案システム「マイホームロボ」の開発をはじめ、「ALC/アダストリア・ライフスタイル・クリエイション」と共同開発した戸建て商品「niko and ... EDIT HOUSE」のIPライセンス販売などのプラットフォーム事業も行っています。

さらにサステナブルな取り組みとして、３Dプリンター住宅の展開も本格始動してまいります。持続可能な未来に向けた取り組みを日々行っています。

会社名：株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ ( https://www.libwork.co.jp )

代表者：代表取締役社長 瀬口 力

本店所在地：熊本県山鹿市鍋田178-１

設 立：1997年８月１日

資本金：13億2150万円

事業内容：戸建住宅事業・プラットフォーム事業・３Dプリンター住宅事業