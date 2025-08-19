韓国旅行で外せない新名所！ 日本人観光客を魅了する“K-フレグランス”ブランド「へトラス」、連日大盛況

株式会社GRACE Japan

韓国発のフレグランスブランド「へトラス（hetras）」が、近年日本人観光客の間で「韓国旅行の必須コース」として注目を集めている。

安国・聖水・明洞に構える直営店は、平日・週末を問わず多くの来店客で賑わい、その人気の高さを現地で実感できる。

各店舗はそれぞれ異なるコンセプトを持ち、洗練された空間デザインとアート性の高いインテリアが特徴的だ。韓国内でも、これほどの規模と世界観を備えた香りの専門店は珍しく、扉を開けた瞬間から特別な空間と体験が訪れる人々を迎えてくれる。

SNSや旅行ブログでは「韓国に行くなら一度は訪れるべきスポット」「今までで一番美しい香りの店」といった声が寄せられており、注目度の高さがうかがえる。

へトラスは、単なる商品の販売にとどまらず、ブランドならではの香りと感性を、空間演出を通じて五感で体験できるのが特徴だ。

上質な香りのラインアップと高級感のあるパッケージはお土産としても好評。

さらに、一定額以上の購入者へ贈られる限定ギフトイベントは特に日本人旅行者から関心を集め、贈答用にまとめ買いをする客でレジ前に列ができることも珍しくない。

店舗を訪れた日本人観光客の多くは帰国後もオンラインで再購入する傾向があり、日本国内での流通拡大や北米・中国など海外からの問い合わせにもつながっている。こうした動きを背景に、へトラスは“K-フレグランス”を代表するグローバルブランドとしての地位を着実に築き上げている。

韓国旅行を計画している方はぜひ、安国・聖水・明洞のへトラス直営店で、香りと空間が織りなす上質なひとときを体験してみてはいかがだろうか。