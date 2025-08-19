こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】『東京2025世界陸上』TVerで独占ライブ配信決定
開幕前に過去大会の名シーンも楽しめる「世界陸上特集」配信開始
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年9月13日（土）に開幕する『東京2025世界陸上』（TBS系で放送）を独占ライブ配信します（※）。
また、開幕に先駆け、8月19日（火）から「世界陸上特集」の配信を開始します。注目の選手や本大会の見どころを紹介するオリジナル番組や、過去大会の名シーンを集めたアーカイブコンテンツなど、「世界陸上」をもっと楽しめるコンテンツを配信します。
※：一部配信対象外のセッションがあります。競技時間の詳細はTBSの公式HP（https://www.tbs.co.jp/seriku/schedule/）をご参照ください。
■TVer「世界陸上特集」ページ：
https://tver.app/3JipAQd
9月13日（土）から9月21日（日）の9日間にわたって開催される世界最高峰の陸上競技大会『東京2025世界陸上（正式名称：東京2025世界陸上競技選手権大会）』。東京で世界陸上が開催されるのは、1991年以来34年ぶりとなります。
決戦の舞台は、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアム、国立競技場。世界のトップアスリート約2,000名が東京・国立競技場に集い、それぞれの種目の頂点、世界一をかけて戦います。
わずか“1秒”という短い時間に勝負が決する、記録が生まれる、展開が大きく変わるという躍動感と緊張感。そして、“まさに1秒後”に目の前で人類が進化する瞬間に立ち会える感動、ワクワク感、ドキドキ感が詰まっています。
TVerでは8月19日（火）から、「世界陸上特集」を開設。大会を盛り上げるべく、注目の選手や本大会の見どころを紹介するオリジナルコンテンツや、過去大会の名シーンを集めたアーカイブコンテンツなど、「世界陸上」をもっと楽しめるコンテンツを配信します。そして9月13日（土）からは、『東京2025世界陸上』をTVer独占でライブ配信。ほぼ全種目の決勝を独占ライブ配信するほか、見逃し配信や地上波ハイライト、TVer独自のハイライト番組をお届けします。
日本人選手の活躍や世界のトップアスリートたちの熱き戦いを、ぜひスマホ・タブレット・パソコンからご覧ください。
【各種目決勝スケジュール】
※決勝以外の競技スケジュールはTBS公式HPのスケジュールページ（https://www.tbs.co.jp/seriku/schedule/）をご参照ください。
<9月13日（土）>
8時00分～男・女35km競歩
21時10分～男子砲丸投
21時30分～女子10000m
22時20分～混合4×400mリレー
<9月14日（日）>
8時00分～女子マラソン
19時10分～女子円盤投
20時40分～女子走幅跳
21時30分～男子10000m
22時13分～女子100m
22時20分～男子100m
<9月15日（月・祝）>
8時00分～男子マラソン
20時10分～男子棒高跳
21時00分～女子ハンマー投
21時55分～男子3000m障害
22時20分～女子100mハードル
<9月16日（火）>
20時35分～男子走高跳
21時00分～男子ハンマー投
22時05分～女子1500m
22時20分～男子110mハードル
<9月17日（水）>
20時10分～女子棒高跳
20時50分～男子走幅跳
21時57分～女子3000m障害
22時20分～男子1500m
<9月18日（木）>
19時23分～男子やり投
20時55分～女子三段跳
22時10分～男子400m
22時24分～女子400m
<9月19日（金）>
20時50分～男子三段跳
21時15分～男子400mハードル
21時27分～女子400mハードル
22時06分～男子200m
22時22分～女子200m
<9月20日（土）>
7時30分～女子20km競歩
9時50分～男子20km競歩
19時54分～女子砲丸投
21時05分～女子やり投
21時11分～七種競技800m
21時29分～女子5000m
22時22分～男子800m
<9月21日（日）>
19時30分～女子走高跳
19時35分～女子800m
19時50分～男子5000m
20時00分～男子円盤投
20時25分～男子4×400mリレー
20時40分～女子4×400mリレー
20時55分～十種競技1500m
21時10分～女子4×100mリレー
21時20分～男子4×100mリレー
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はChromecastではご覧いただけません。
■TVer「世界陸上特集」概要
【特集期間】
2025年8月19日（火）～2025年9月30日（火）
【配信ページURL】
https://tver.app/3JipAQd
【ラインナップ】
・全種目の決勝（独占ライブ配信）
・ハイライト（日本人活躍種目、注目選手・注目競技をTVerオリジナルコンテンツも配信）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年9月13日（土）に開幕する『東京2025世界陸上』（TBS系で放送）を独占ライブ配信します（※）。
また、開幕に先駆け、8月19日（火）から「世界陸上特集」の配信を開始します。注目の選手や本大会の見どころを紹介するオリジナル番組や、過去大会の名シーンを集めたアーカイブコンテンツなど、「世界陸上」をもっと楽しめるコンテンツを配信します。
※：一部配信対象外のセッションがあります。競技時間の詳細はTBSの公式HP（https://www.tbs.co.jp/seriku/schedule/）をご参照ください。
■TVer「世界陸上特集」ページ：
https://tver.app/3JipAQd
9月13日（土）から9月21日（日）の9日間にわたって開催される世界最高峰の陸上競技大会『東京2025世界陸上（正式名称：東京2025世界陸上競技選手権大会）』。東京で世界陸上が開催されるのは、1991年以来34年ぶりとなります。
決戦の舞台は、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアム、国立競技場。世界のトップアスリート約2,000名が東京・国立競技場に集い、それぞれの種目の頂点、世界一をかけて戦います。
わずか“1秒”という短い時間に勝負が決する、記録が生まれる、展開が大きく変わるという躍動感と緊張感。そして、“まさに1秒後”に目の前で人類が進化する瞬間に立ち会える感動、ワクワク感、ドキドキ感が詰まっています。
TVerでは8月19日（火）から、「世界陸上特集」を開設。大会を盛り上げるべく、注目の選手や本大会の見どころを紹介するオリジナルコンテンツや、過去大会の名シーンを集めたアーカイブコンテンツなど、「世界陸上」をもっと楽しめるコンテンツを配信します。そして9月13日（土）からは、『東京2025世界陸上』をTVer独占でライブ配信。ほぼ全種目の決勝を独占ライブ配信するほか、見逃し配信や地上波ハイライト、TVer独自のハイライト番組をお届けします。
日本人選手の活躍や世界のトップアスリートたちの熱き戦いを、ぜひスマホ・タブレット・パソコンからご覧ください。
【各種目決勝スケジュール】
※決勝以外の競技スケジュールはTBS公式HPのスケジュールページ（https://www.tbs.co.jp/seriku/schedule/）をご参照ください。
<9月13日（土）>
8時00分～男・女35km競歩
21時10分～男子砲丸投
21時30分～女子10000m
22時20分～混合4×400mリレー
<9月14日（日）>
8時00分～女子マラソン
19時10分～女子円盤投
20時40分～女子走幅跳
21時30分～男子10000m
22時13分～女子100m
22時20分～男子100m
<9月15日（月・祝）>
8時00分～男子マラソン
20時10分～男子棒高跳
21時00分～女子ハンマー投
21時55分～男子3000m障害
22時20分～女子100mハードル
<9月16日（火）>
20時35分～男子走高跳
21時00分～男子ハンマー投
22時05分～女子1500m
22時20分～男子110mハードル
<9月17日（水）>
20時10分～女子棒高跳
20時50分～男子走幅跳
21時57分～女子3000m障害
22時20分～男子1500m
<9月18日（木）>
19時23分～男子やり投
20時55分～女子三段跳
22時10分～男子400m
22時24分～女子400m
<9月19日（金）>
20時50分～男子三段跳
21時15分～男子400mハードル
21時27分～女子400mハードル
22時06分～男子200m
22時22分～女子200m
<9月20日（土）>
7時30分～女子20km競歩
9時50分～男子20km競歩
19時54分～女子砲丸投
21時05分～女子やり投
21時11分～七種競技800m
21時29分～女子5000m
22時22分～男子800m
<9月21日（日）>
19時30分～女子走高跳
19時35分～女子800m
19時50分～男子5000m
20時00分～男子円盤投
20時25分～男子4×400mリレー
20時40分～女子4×400mリレー
20時55分～十種競技1500m
21時10分～女子4×100mリレー
21時20分～男子4×100mリレー
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はChromecastではご覧いただけません。
■TVer「世界陸上特集」概要
【特集期間】
2025年8月19日（火）～2025年9月30日（火）
【配信ページURL】
https://tver.app/3JipAQd
【ラインナップ】
・全種目の決勝（独占ライブ配信）
・ハイライト（日本人活躍種目、注目選手・注目競技をTVerオリジナルコンテンツも配信）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。