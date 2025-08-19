補助金申請を成功へ導く！中小企業向け無料ホワイトペーパーをCoin Bankが一挙公開

人口減少や人手不足、物価高騰が続くなか、中小企業が成長投資と賃上げを両立させるためには、政策や補助金制度を正しく理解し活用することが不可欠です。Coin Bank株式会社では、補助金申請や事業計画づくりに役立つ無料ホワイトペーパーを多数公開しています。

■ 背景

Rapidus2nm試作成功で国内半導体産業が転機：2025年7月、北海道千歳市にあるRapidus工場が世界最先端の2nmトランジスタ試作に成功しました。この成功は、半導体サプライチェーンへの中小企業参入やAI需要拡大への備えを急ぐきっかけとなっています。

2nm 試作ウエハー 北海道Rapidusの工場[IIM-1]







最低賃金の大幅引き上げと2030年目標：2025年8月、日本の最低賃金は平均63円の大幅引き上げが決定され、全国平均1,118円となりました。政府は2030年に1,500円を目指す方針を示しており、賃上げと生産性向上を両立させる経営戦略が求められます。

厳しさを増す補助金申請環境：2025年7月に発表された第19次ものづくり補助金の採択率は31.8％と過去最低を記録。AIやIoTを活用したデジタル化や再生可能エネルギー導入といった「社会課題の解決と収益性の両立」が評価される傾向にあります。また、今後主力となる見込みの、中小企業省力化投資補助金（一般型）で採択の鍵となるのは、設備導入効果の定量化や省力化指数80％以上といった具体的な数値目標です。

■ 提供するホワイトペーパーと活用例

ホワイトペーパー名

概要

2040年に向けて中小企業はどう備えるべきか？

2040年産業構造ビジョンと「成長投資×賃上げ」の関係を解説し、補助金の活用術や明日からできる4つのアクションを提案しています。

Rapidus2nm試作成功の衝撃

2nm試作成功の背景と意義、地域経済への波及効果を分析し、中小企業が半導体サプライチェーンに参入するための戦略と補助金活用のポイントを紹介します。

2030年に向けた賃上げ政策と補助金申請のポイント

最低賃金引き上げの動向と2030年目標を踏まえ、賃上げ評価における補助金申請の注意点や生産性向上との好循環モデルを解説します。

第19次ものづくり補助金採択傾向と今後の対策

採択率31.8％という厳しい状況を受け、DXや環境対応をはじめとする採択案件の特徴と次回公募に向けた対策を整理しました。

中小企業省力化投資補助金申請ガイド

採択案件の共通点（AI・IoT・ロボット活用、省力化指数80％以上）と投資効果の定量化方法を紹介しました。

「アドバンスト・エッセンシャルサービス業」への道

エッセンシャルサービス業が抱える課題を整理し、高付加価値サービスへの転換と補助金活用方法をまとめています。







■ ダウンロード・相談方法

各ホワイトペーパーはCoin Bank公式サイト（https://coin-bank.co.jp/whitepaper）から無料でダウンロードできます。

補助金申請のサポートや事業計画のご相談も受け付けておりますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

弊社のホワイトペーパーでは、Rapidus2nm試作成功や最低賃金引き上げといった最新の政策動向を絡めながら、補助金採択率向上に直結するヒントをわかりやすく提供していきます。

中小企業が政策の波をチャンスに変え、成長投資と賃上げの好循環を実現する一助となれば幸いです。