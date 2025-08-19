【ヒルトン横浜】『秋のシーズナルカクテル』をBar & Lounge Melodyにて提供！

ヒルトン横浜

ヒルトン横浜（横浜市西区みなとみらい、総支配人 木村 卓也）Bar & Lounge Melodyでは、秋に旬を迎える洋梨とイチジクを使用したシーズナルカクテル2種類を9月1日(月)～11月30日(日)までご提供いたします。さらにMelody名物、ピニャコラーダも秋のフレーバーで新スタイルで登場。秋の訪れをお好みのシーズナルカクテルと共にお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/39_1_c6dbeec1fec12caf7c6b2f4481bd26b6.jpg?v=202508191228 ]

秋に旬を迎えるフルーツを使用した季節限定のカクテルは、爽やかな甘さが魅力の「洋梨」と、豊富な食物繊維やミネラルを含み、種子の食感がアクセントになる「イチジク」をセレクト。洋梨はウォッカをベースにカルダモンのエッセンスを加えたショートカクテルに。イチジクは、アップルブランデーと組み合わせたクラシックカクテルで。残暑の厳しい時期にもぴったりな、さっぱりとした味わいに仕上げました。旬のフルーツを使ったカクテルで心満たされるひとときをお過ごしください。

【Pear Note / ペア・ノート 1,600円 】

ウォッカをベースに、洋梨を合わせた、爽やかなカクテル。ウォッカのシャープな口当たりに、軽やかで控えめな甘さの洋梨が調和し、香り高いカルダモンのスパイスをアクセントに加えることで、深みのある余韻を楽しめる一杯。

【Queen Rose / クイーン・ローズ 1,800円 】

イチジクを使用した、甘酸っぱい味わいのショートカクテル。ベースにはアップルブランデーを使用し、クラシックカクテル「ジャックローズ」をアレンジ。濃厚な甘みのイチジクと、ブランデーの芳醇な香りが重なり合う、秋にぴったりの一杯。

【Chestnut Pina Colada / 栗のピニャコラーダ 1,800円 】

ご好評をいただいている「Bar & Lounge Melody」名物ピニャコラーダが、秋限定で装いを新たに登場。ラム、パイナップル、ココナッツをベースにしたトロピカルな味わいに、秋の味覚・栗を合わせた、フローズンカクテル。これまでにない新感覚のピニャコラーダをお楽しみください。

『秋のシーズナルカクテル 』

場所：Bar & Lounge Melody エントランス棟3階

期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日)

提供時間：11:00～23:00(ラストオーダー 22:30)

※バータイムは、17:00より営業しております。

※バータイム中は20歳未満の方はご入店いただけません。

※ご予約は承っておりません。

料金： 1,600円～1,800円 ( 消費税・サービス料込)

お問合せ：045-641-8108 (10:00～18:00)

ピアノ生演奏：毎日 / ライブ演奏：木曜～土曜

※カバーチャージ、ミュージックチャージはございません。

ヒルトン横浜について

「ヒルトン横浜」は、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに位置し、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩 5 分、JR 「横浜駅」東口から徒歩 11 分に立地。収容人数 2 万人を誇る世界最大級の音楽専用アリーナ「 Kアリーナ横浜」に隣接し、街区「ミュージックテラス」のホテル棟として誕生いたしました。また「Yokohama Deco」をデザインコンセプトとし、今も横浜の街を印象づけているアール・デコのテイストを現代の横浜にアップデートさせた“この場所ならではのアール・デコ”が装うホテルです。

【施設概要】

施設名 ：ヒルトン横浜

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13

施設構成 ：地上26 階、地下 1 階 / 地上約 100m

設備 ：レストラン3 店舗

（オールデイダイニング、 スペシャリティレストラン、 バー ・ラウンジ）

エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場など

室数 ：339室

アクセス ：みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約5分・JR「横浜駅東口」から徒歩約11分

電話 ：045-641-8100

公式サイト：ヒルトン横浜(https://hiltonyokohama.jp/)

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)、Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)、X(https://x.com/hiltonhotels) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。