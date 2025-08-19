JRÅìÆüËÜ & JRÀ¾ÆüËÜ¤¬ºî¤ë¡¢²¬»³¸©»º¤Î¤Ö¤É¤¦¡È¥Ô¥ªー¥Í¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ªー¥ÍÃº»À¡×°ûÎÁ¤ò8·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
- ¥Ô¥ªー¥Í²Ì½Á¤ò3%»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ô¥ªー¥Í¤é¤·¤¤»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£265ml¤ÎÈùÃº»À°ûÎÁ¤Ç´ò¤·¤¤°û¤ßÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡¡¥Ô¥ªー¥ÍÃº»À
²Á³Ê¡§
¡¡150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§
¡¡265ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
ÈÎÇä²Õ½ê¡§
¡¡¡¦JRÅìÆüËÜ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¥å¥¢¤Î¼«ÈÎµ¡
¡¡¡¦JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¥¦¥©ー¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä
¡¡¡Ê https://ec.shop.acure-fun.net/Shop.jsp ¡Ë
¡¡¡¦JRÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖNewDays¡×¡ÖNewDays KIOSK¡Ê°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×
¡¡¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¤Ë¤¢¤ë¥¥å¥ê¥³¤Î¼«ÈÎµ¡
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê
È¯ÇäÆü¡§
¡¡2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¢¨¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï½ç¼¡¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§
¡¡https://www.acure-fun.net/products/kajyu/pione_soda.html
- ¡Øacure made¡Ù¤È¡Øcurico¡Ù¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè£±ÃÆ¾¦ÉÊ¡Ö¤¹¤Ã¤¤êÍü¡×
ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë8·î¤Ë¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä»¼è¸©»ºÆó½½À¤µªÍü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¹¤Ã¤¤êÍü280ml¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ô¥ªー¥ÍÃº»À¡×¤ò³«È¯¡¦È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
～¡¡¥¢¥¥å¥¢ Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¡¡～
¶¦Æ±³«È¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç²ÌÊª²¦¹ñ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë²¬»³¸©»º¤Î¤Ö¤É¤¦¡È¥Ô¥ªー¥Í¡É²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ûÎÁ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Ï¤Ö¤É¤¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åí¤äÍü¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÌÊª¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¤Ö¤É¤¦¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¤Î¼ý³ÏÎÌ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ê½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kajyu/nasi_budou/r6/index.html¡Ë
～¡¡¥¥å¥ê¥³¡¡Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¡¡～
²¬»³¸©»º¤Î¤Ö¤É¤¦¡Ö¥Ô¥ªー¥Í¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ô¥ªー¥ÍÃº»À¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢²¬»³¸©»º¤Î¤Ö¤É¤¦¡Ö¥Ô¥ªー¥Í¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈùÃº»À°ûÎÁ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¥å¥¢¤Î¼«ÈÎµ¡¡×¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¥å¥ê¥³¤Î¼«ÈÎµ¡¡×¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
- ¼«ÈÎµ¡¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¥¢¥¥å¥¢¤Î¼«ÈÎµ¡¡Û
JRÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¨¥¥Ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó8,000Âæ¤òÅ¸³«Ãæ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¢¥¥å¥¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥¢¥¥å¥¢¡×¤ä¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥¥å¥¢¡×¡¢¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊÂ·¤¨¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¥¥å¥ê¥³¤Î¼«ÈÎµ¡¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ´ÉÆâ¥¢ー¥Ð¥ó¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó2,000Âæ¤òÅ¸³«Ãæ¡£20¼Ò°Ê¾å¤Î°ûÎÁ¥áー¥«ー¤µ¤Þ¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊÅù¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£