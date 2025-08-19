ゴルフクラブ買取のおすすめの選び方を紹介！買取相場や古いクラブの買取ができる業者とは？

株式会社マクサス

リユース事業を行う買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)（所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、2025年6月に買取事業者の参加するオンラインコミュニティを対象に「自転車の買取業者の選び方」に関するアンケート調査を行いました。

ゼクシオやミズノ、キャロウェイといった有名ブランドのゴルフクラブ。ゴルフを始めた頃は夢中になって集めた方も多いのではないでしょうか。しかし、長いクラブは収納場所を取るため、熱が冷めてしまうと、置き場所に困る厄介な存在になりがちです。

実は、ゴルフクラブは、買取市場で非常に人気が高く、特に状態の良いものや人気ブランド、新モデルであれば、高値で売れる注目アイテムです。

この記事では、ゴルフクラブ買取業者の選び方から、おすすめの買取業者、その根拠となる口コミまで詳しくお伝えします。「どうせ売れないだろう…」と諦める前に、まずは本記事で紹介するおすすめ業者で、その正しい価値をチェックしてみてください。

ゴルフクラブ買取とは？

ゴルフクラブ買取とは、使わなくなったゴルフクラブを査定して買い取り、現金化できるサービスのことです。最近は店頭買取はもちろん、自宅まで来てくれる出張買取や、宅配で送る方法など、生活スタイルに合わせて選べるようになっています。

とはいえ、ゴルフクラブは長くて梱包が面倒なものです。例えば、宅配だと箱や緩衝材の準備が大変ですし、店舗に持ち込むにも車での運搬が必要。意外と売るまでのハードルは高めなアイテムでもあります。そこで便利なのが出張買取です。家に置いたまま査定から現金化まで済むので、手間も時間もかかりません。

今では買取方法も多様化しており、「売るのは難しい」と思っていたゴルフクラブも気軽に手放せます。有名メーカー品なら思わぬ高値がつくこともあるので、処分する前に一度買取マクサスまでご相談ください。

ゴルフクラブ買取業者を選ぶ際のおすすめの選び方5選

続いて、おすすめのゴルフクラブ買取業者の選び方を5つお伝えしましょう。

- 口コミ・評判の良さ- 概算の買取金額が分かるか- ゴルフクラブ買取の実績は豊富か- 自分の売りたいゴルフクラブが買取品目に入っているか- 手数料が無料で買取可能か口コミ・評判の良さ

ゴルフクラブ買取業者を選ぶ際は、必ず口コミや評判をチェックしましょう。ゴルフクラブ買取業者のサイトには「高価買取」といった謳い文句をよく目にしますが、実際に高価買取をしているかどうかは、この曖昧な情報だけでは判断できません。

そこで、本当に高価買取しているかを確認するために、口コミや評判が役立ちます。例えば、Googlemapでは、検索窓を使うと、特定のキーワードに関する口コミをすぐに表示します。買取価格が気になる場合は「価格」や「値段」、スタッフの対応を知りたい場合は「電話」や「接客」といったワードを入れると、その言葉が記載されている口コミだけが表示されます。

さらに、並べ替え機能では、評価の高い順・低い順、新しい順にも対応可能です。業者利用時のトラブルを避けるためにも、Googlemapなどの口コミを確認し、本当の業者の姿を把握しておきましょう。

概算の買取金額が分かるか

ゴルフクラブ買取の際は、事前に概算の買取金額がわかるか確認しておきましょう。概算額を把握しておけば、手にする金額を大まかに把握できます。

もし想定していた金額と大きな差があれば、やはりキャンセルを検討するでしょう。しかし、出張買取では「自宅まで来てもらったから申し訳ない」という心理が働き、納得できないまま売ってしまう方も少なくありません。

多くの買取業者は快くキャンセルに応じてくれますが、せっかくの時間や手間が無駄になってしまうのは避けたいものです。こうしたロスを最小限に抑えるためにも、事前に概算の買取金額を提示してくれる買取マクサスをご検討ください。

ゴルフクラブ買取の実績は豊富か

ゴルフクラブ買取業者を選ぶ際は、公式サイトなどで買取実績の豊富さも必ず確認しましょう。多くの方が利用している業者は、それだけリピーターや利用者の満足度が高い証拠です。つまり、買取実績数は、そのサービスの信頼性に直結します。

このとき、他のアイテムの実績ではなく、必ずゴルフクラブの買取実績で判断することが重要です。また、ゴルフクラブ専用の買取ページを設けている場合は、その分野に力を入れている証拠なので、あわせて評価しておくと良いでしょう。

買取マクサスでもゴルフクラブ買取専用ページ(https://kaitorimakxas.com/item/golf/golfclub/)を設けておりますので、ぜひ目を通してみてください。

自分の売りたいゴルフクラブが買取品目に入っているか

ゴルフクラブを買取に出す際は、自分の売りたいゴルフクラブが買取対象であるかどうかも確認しましょう。「ゴルフクラブ買取」と明記している業者であっても、必ずしもすべてのクラブに対応しているわけではありません。

例えば、有名メーカーのクラブに特化していたり、古いモデルは取り扱わなかったりするケースがあります。まずは売りたいクラブのメーカーや状態、年式などをチェックし、買取可能な業者を絞り込んでいきましょう。時間を無駄にしないためにも、事前に十分リサーチしておくことをおすすめします。

手数料が無料で買取可能か

ゴルフクラブを買取に出す際は、別途手数料がかからないかも確認しておきましょう。業者によっては、出張料や宅配料、駐車場代などを買取金額から差し引くケースがあります。

多くの業者が無料でサービスを提供しているため、「どこも同じだろう」と安易に考えてリサーチを怠ると、後から多くの費用を差し引かれていた、という事態を招きかねません。

このような手数料加算によるトラブルは後を絶たないため、事前の査定などで手数料の有無を必ず確認しておいてください。できれば、メールや書面などで「無料」であることを証明する記録を残しておくと、後々のトラブル防止にもつながります。

ゴルフクラブ買取で買取マクサスがおすすめされる理由

引用元：買取マクサス

ここでは、買取マクサスがゴルフクラブ買取でおすすめされる3つの理由についてお伝えします。

買取マクサスでは、以下の様に魅力的な買取サービスを展開しておりますので、ぜひゴルフクラブ買取でなお気軽にご相談ください。

- 出張費・査定料無料で買取可能- ゴルフクラブの買取実績が豊富- ゴルフクラブ以外の不用品もまとめて買取可能[表: https://prtimes.jp/data/corp/20073/table/49_1_0ecca31fba6b2ce10ef9f4628d0f69a2.jpg?v=202508191228 ]出張費・査定料無料で買取可能

買取マクサスがゴルフクラブ買取で選ばれる理由は、出張費や査定料をすべて無料で提供している点にあります。数ある買取業者の中でも、出張買取に対応しているところは限られており、さらに出張費や査定料まで完全無料としている業者はより限定されてしまいます。

そのような中、出張買取でも利用者の負担をゼロにしているのが買取マクサスです。

これにより、査定額から手数料が差し引かれることなく、提示された金額をそのまま受け取れます。コストを抑えてお得に売却したい方はもちろん、明朗会計で安心して取引したい方にも最適な買取サービスです。

ゴルフクラブの買取実績が豊富

買取マクサスがゴルフクラブ買取でおすすめな理由の一つに、圧倒的な買取実績の豊富さがあります。

同社はゴルフクラブ買取専用ページを設けており、公式サイト上で多数の買取事例を公開しています。しかも、その実績はリアルタイムで更新されているため、最新の取引状況を確認できるのも特徴です。

掲載内容も詳細で、ゴルフクラブのブランドやモデル、買取金額に加え、買取日時・方法・場所、さらにはスタッフからの丁寧なコメントまで紹介。ほぼ毎日のように多くのゴルフクラブを取り扱っている実績の豊富さこそ、買取マクサスを強くおすすめできる理由です。

ゴルフクラブ以外の不用品もまとめて買取可能

買取マクサスがゴルフクラブ買取におすすめなのは、幅広いアイテムに対応している点です。

買取マクサスは、口コミでも、ゴルフクラブと家電製品、楽器など、さまざまなアイテムを一緒に売却している方のコメントが多く見られました。複数の品物をまとめて売れば、不要なものを一気に現金化でき、部屋の片付けも効率よく進みます。

さらに、買取マクサスには、まとめて売ると買取価格がアップするという嬉しいサービスもあります。よりお得にゴルフクラブを売りたい方はもちろん、複数の不用品を一度に処分したい方もぜひ買取マクサスをご用命ください。

ゴルフクラブ買取で買取マクサスを利用いただいたお客様の口コミ・評判

買取マクサスでは、ゴルフクラブ買取に力を入れ、多数のブランド、アイテムを取り扱っております。

ここでは、買取マクサスのゴルフクラブ買取、もしくは他アイテムの買取を利用したお客様の口コミを紹介し、買取マクサスがどのような評価を得ているのか具体的に見ていきましょう。

引越しに伴い、不要になった家具や家電の出張買取を池上さんにお願いしました。 府中まで来ていただき、電話での見積もり依頼から当日の訪問までとてもスムーズで、対応の早さに驚きました。 査定当日は買い取れる物だけでなく、他社では断られた買い取れない家具も引き取っていただけて大変助かりました。 担当の方も丁寧で親切に対応してくださり、終始安心してお任せすることができました。 思っていたよりも高く買い取ってもらえた物もあり、大満足です。次回もぜひお願いしたいと思います。

引用元：Googlemap(https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9+%E5%93%81%E5%B7%9D%E6%9C%AC%E5%BA%97/@35.6282366,139.7216553,17z/data=!4m8!3m7!1s0x60188afbfb4083af:0xc36f652b90091a15!8m2!3d35.6282367!4d139.7265262!9m1!1b1!16s%2Fg%2F1pp2tl4f8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

博多から糸島まで出張買取に来ていただきました。 ソファ、冷蔵庫、オーブン、洗濯機、ゴルフクラブセットをおまとめ買取りしていただき金額納得いくものでした。 また機会があればお願いしたいと思います。

引用元：Googlemap(https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%BA%97/@33.6039578,130.4106708,17z/data=!4m8!3m7!1s0x35419197041e5481:0x35dbf67815cdbfb!8m2!3d33.6039578!4d130.4132457!9m1!1b1!16s%2Fg%2F11vrdfk860?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

引越しに伴い、冷蔵庫・ゴルフクラブ・ウクレレを売却させていただきました。 査定に来ていただいた方の対応が丁寧でした。

引用元：Googlemap(https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%BA%97/@33.6039578,130.4106708,17z/data=!4m8!3m7!1s0x35419197041e5481:0x35dbf67815cdbfb!8m2!3d33.6039578!4d130.4132457!9m1!1b1!16s%2Fg%2F11vrdfk860?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

買取マクサスは、全国に拠点を持っているため、出張買取における対応エリアの広さが自慢です。

また、ゴルフクラブ、テレビやソファ、冷蔵庫など、様々なアイテムをまとめて買取する「おまとめ買取」で、満足度の高い買取価格を提示しております。

「おまとめ買取」は、不要なものが一気に片付く上、買取価格も高くなる人気の買取サービスです。担当者の丁寧な対応も口コミで評価されているため、サービス全体の高い満足度を期待するお客様も、ぜひ買取マクサスへお声かけください。

買取マクサスのゴルフクラブ買取実績を紹介

続いて、買取マクサスのゴルフクラブ買取実績をご紹介します。

- 新宿区でキャロウェイ ELYTE 10.5°を買取- 渋谷区でテーラーメイド Qi35ドライバーを買取- 目黒区でタイトリスト GT1 20°を買取新宿区でキャロウェイ ELYTE 10.5°を買取

買取マクサスは、東京都新宿区にお住まいのお客様からキャロウェイのELYTEドライバーを買取しています。買取額は65,000円で、この買取は2025年7月28日に出張買取で行われました。

お客様は、このクラブでゴルフがより楽しくなったと語っており、買取マクサスのスタッフもその想いに寄り添い、丁寧な査定で最大限の金額を提示しました。キャロウェイという人気メーカーであったこと、そしてクラブの状態が非常に良かったことが、高額買取につながった要因でした。

渋谷区でテーラーメイド Qi35ドライバーを買取

買取マクサスは、渋谷区にお住まいのお客様から、人気のテーラーメイド Qi35ドライバーを32,500円で買取しています。この買取は2025年8月10日に出張買取で実施されました。

お客様は、クラブの高い飛距離性能と安定性を評価し、「ゴルフがもっと楽しくなった」とのこと。大切にされていたクラブは状態が非常に良く、その点が今回の高額査定につながったポイントです。

目黒区でタイトリスト GT1 20°を買取

買取マクサスでは、目黒区にお住まいのお客様から、タイトリストのユーティリティ GT1 20°を42,300円で買い取っています。こちらは出張買取で、買取日時は2025年8月9日です。

お客様は、アイアンのようなシャープな見た目と高いコントロール性能を高く評価しており、「苦手な長い距離のショットを克服できた」と語っています。クラブは大切に使われており、その良好な状態が今回の高額査定の要因の一つでした。

ゴルフクラブを高価買取してもらうコツ

ゴルフクラブ買取時には、いくつかのポイントを押さえて査定を受けると、より高価買取が期待できます。ここでは、ぜひ知っておいて欲しい3つのポイントをお伝えしましょう。

- 事前に手入れをしておく- できるだけセットで売る- ヘッドカバーなどの付属品もまとめて売る事前に手入れをしておく

ゴルフクラブを高価買取してもらうためには、事前に手入れしておくことがポイントです。見た目がきれいなクラブは査定時の印象が良く、大切に扱われていたと判断されて高評価につながることが多くあります。

手入れの基本は、使用後の汚れ落としや水分を拭き取るなどの日常的なメンテナンスです。専用ワックスでクラブにツヤを出しておくのも良いでしょう。

このとき、必ずゴルフクラブ専用のクリーナーを使うことが重要です。自宅にある一般的な洗剤を安易に使うと、塗装の剥がれや錆びなど、ゴルフクラブの素材を傷める原因になるので注意しておいてください。

できるだけセットで売る

ゴルフクラブ買取時には、できる限りセットで売ることも心がけておきましょう。ゴルフクラブはバラバラで売るよりも、セットで売る方が買取価格は高くなる傾向にあります。

これは、業者はセットとして再販しやすいため、より高い査定額を提示してくれることが多いからです。一般的なゴルフセットの中身を見てみましょう。

- ドライバー- フェアウェイウッド（3番、5番など）- ユーティリティー アイアン（7番、9番など）- ピッチングウェッジ（PW）- サンドウェッジ（SW）- パター

ぜひ上記のセット内容を参考に、使わなくなったクラブがまとめてあれば、セットでの買取を検討してみてください。

ヘッドカバーなどの付属品もまとめて売る

ゴルフクラブ買取時には、ヘッドカバーなどの付属品もまとめて売りましょう。ヘッドカバーは、クラブの顔であるヘッド部分を傷や衝撃から守る大切な役割を果たします。そのため、ヘッドカバーが揃っていると、クラブ本体が丁寧に扱われていたという好印象を査定士に与えられます。

また、リサイクル時にも需要が高まるため、評価が高くなりがちです。さらに、説明書や保証書、専用のトルクレンチなども、中古市場での大切な評価ポイントです。購入時についていたアイテムはすべて、忘れずに査定に出すようにしましょう。

ゴルフクラブ買取でよくある質問

最後に、ゴルフクラブ買取でよくある質問を3つご紹介します。

- 古いゴルフクラブも買取可能ですか？- 持ち込みができるゴルフクラブ買取業者を教えてください- 古いゴルフクラブの買取相場を教えてください古いゴルフクラブも買取可能ですか？

古いゴルフクラブが売れるか否かは、業者によって異なります。一般的に、古いクラブは需要が低く、買取市場でも評価の対象外とされるケースが多いため、取り扱っていない業者も少なくありません。

しかし、買取マクサスでは、古いモデルであっても買取対象です。まずは買取マクサスに相談して、査定を受けてみることをおすすめします。

持ち込みができるゴルフクラブ買取業者を教えてください

持ち込みができるゴルフクラブ買取業者は、買取マクサスです。買取マクサスは品川本店をはじめ全国に50ヶ所の拠点があるため、広いエリアで店頭買取しております。

その他、ゴルフ買取ナンバーワンやゴルフパートナー、ゴルフマンモス、ブックオフなども店頭買取に対応しています。

古いゴルフクラブの買取相場を教えてください

古いゴルフクラブの買取相場は、メーカーや商品の状態、生産年によって変わります。一般的に、発売から7年が買取の目安とされており、この年数を超えると買取相場はないと認識しておいてください。

なお、ドライバーは5年、フェアウェイウッドやユーティリティは7年、パターは10年が目安であることも覚えておきましょう。ただし、これらの年数はあくまで目安なので、まずは気軽に査定を依頼してみることをおすすめします。

まとめ

ゴルフクラブ買取業者は数多くありますが、その多くはゴルフクラブを専門に扱っています。生活用品全般を扱う業者でも買取は可能ですが、専門分野でないことも多く、買取実績が不透明なケースも少なくありません。

もしゴルフクラブだけでなく、自宅にある不用品をまとめて売りたい場合は、ぜひ買取マクサスまでご用命ください。家具や家電、楽器、ブランド品など、幅広いアイテムを、各分野に特化した専門スタッフが最大限勉強させていただき、高価買取を実現いたします。

