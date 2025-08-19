自毛植毛専門の 親和クリニック、全国6院目となる「新宿西口院」を2025年 9月2日(火)新規オープン

医療法人社団 三幸音和会 親和クリニック親和クリニック新宿西口院

医療法人社団三幸音和会（理事長：音田正光）は、全国5院（新宿・銀座・名古屋・大阪・福岡）を展開する親和クリニックの新たな拠点として、新宿駅から徒歩2分の立地に6院目となるヘアライン・アイブロウ専門の「親和クリニック新宿西口院」を2025年9月2日(火)にグランドオープンいたします。

親和クリニック新宿西口院は、ヘアライン矯正や眉毛植毛などの美容目的の植毛に特化した、国内でも数少ない専門クリニックとして、性別や年齢を問わず“自分らしい美しさ”を求める方々の理想を叶えます。

■新宿西口院オープンの背景

親和クリニックはこれまで新宿本院の開院から10年以上、薄毛や抜け毛に悩む多くの患者さまに自毛植毛を提供してきました。特に近年は、生え際を整えるヘアライン植毛、薄くなった眉毛を自然に再現する眉毛植毛の需要が高まっており、薄毛治療だけではない“美容目的の植毛”も増えています。これまでアートメイクが一般的だった市場において、「立体的で自然な仕上がり」「半永久的に維持できる」植毛は、新たな選択肢として注目されています。

そこで、従来の薄毛治療だけでなく、美容的なヘアデザインや眉毛植毛に特化した診療を行う拠点として、親和クリニック新宿西口院を開院する運びとなりました。さまざまなニーズで自毛植毛を求められる方々が、より安心して相談できるそんな環境を提供いたします。

■自毛植毛とは

自毛植毛とは、患者さまご自身の後頭部や側頭部から採取した髪の毛を、薄毛が気になるおでこや頭頂部などへ移植する手術です。髪の毛そのものを「増やす」のではなく、髪の毛を移動させる「髪のお引越し」のようなものです。健康な毛を皮膚組織ごと移植するため、移植後も自然に髪が生え始め、ヘアサイクルも正常に戻ります。

■親和クリニックの眉毛植毛

現在、眉毛植毛を専門的に行うクリニックは国内でもほとんど存在せず、多くの方が整眉の手段としてアートメイクを選んでいます。しかし、アートメイクには「平面的で立体感がない」「数年で色が薄れる」などの課題があります。一方で眉毛の自毛植毛にも「術後の仕上がりがイメージしにくい」「後頭部を刈り上げる必要がある」などのデメリットが挙げられます。

親和クリニック新宿西口院では、こうした課題を解消し、3次元で自然な毛流れと高密度を実現するため、新技法である"PreView LH-NC法"を導入いたしました。

⚫︎新技法：PreView LH-NC法

親和クリニックのPreView LH-NC法

PreView LH-NC法（PreView Long Hair Natural Covering）は、眉毛特有の毛流れや密度を精密に再現するために開発された新技法です。後頭部から採取した長い髪をすべて1本毛に株分けし、細かい角度や向きを計算しながら、極細針で作成したスリットに丁寧に植え込みます。

PreView LH-NC法のメリット

従来の眉毛の自毛植毛では、後頭部を刈り上げた短い髪を移植するため、施術直後に完成形をイメージしづらい、また刈り上げ部分が目立つといった課題がありました。

PreView LH-NC法では、後頭部を刈り上げず長い髪のまま採取し、患者さまの眉毛の長さに合わせ、移植後にバランスをみて整えます。これにより、術直後から完成形を確認できるほか、自然な毛流れや密度をその場で確認しながら調整することが可能です。

後頭部から採取する長い毛髪

この技法は、繊細な移植毛の扱いや眉毛特有のデザイン再現に精密さが求められるため、熟練の技術が不可欠です。親和クリニックは、10年以上積み重ねてきた自毛植毛の経験と技術を活かし、この新技法を安全かつ高品質に提供いたします。

■親和クリニックの特徴

4つの施術メニューと独自のパンチブレード

親和クリニックには患者さまのお悩みやご要望に合わせた4種類のメニュー（MIRAI法・NC-MIRAI法・United MIRAI法・PreView LH-NC法）をご用意しております。各施術では「パンチブレード」と呼ばれる器具を使用し、当院が独自開発した極小の0.5mmを採用しています。一般的なクリニックで用いられる0.6mmと比べ、わずか0.1mmの差でより高密度で自然なボリューム感を実現しています。

0.5mmのパンチブレードは親和クリニックだけ豊富な症例数と医師の技術力

親和クリニックはグループ全体で、年間に2,400件以上の自毛植毛手術を行っております。蓄積された症例データを活かしながら外科出身の医師と熟練スタッフのチーム医療で、迅速かつ正確な施術を徹底し、生着率の向上を追求しています。

親和クリニックの自毛植毛の様子術後のアフターケア

親和クリニックでは、施術後のアフターケアとして、定期検診や手術翌日に専門スタッフによる洗髪サービスを行っております。

定期検診では、毛髪の生着状況や頭皮に違和感がないかなどを確認いたします。また洗髪は、移植部のかさぶたの形成を防ぎ、頭皮の不快感や外見の違和感も軽減されます。適切な力加減やシャワーの勢いなどを体験していただくとともに、 ご自身で洗髪する際の注意点もご説明いたします。

■親和クリニック新宿西口院について

術後の洗髪の様子新宿西口院 院長紹介

図師 伸一郎（ずし しんいちろう）

経歴

親和クリニック新宿西口院 院長 図師 伸一郎[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38116/table/5_1_8cd2ed6268dd13c82806dd8d8dd3aea0.jpg?v=202508191228 ]

クリニック情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38116/table/5_2_a9895f8443a2aae966fa4a611b6aba6d.jpg?v=202508191228 ]

親和クリニック

親和クリニックは、2014年に東京・新宿に開院して以来、「一人ひとりの患者さまの思いを大切に、サイエンスと技術力で最善を尽くす」という基本理念のもと、低侵襲で自然な自⽑植⽑の実現に取り組んできました。その結果、2021～2023年度には自毛植毛施術実績で3年連続業界No.1を達成。現在は新宿・銀座・名古屋・大阪・福岡に加え、2025年9月開院予定の新宿西口院を含む全国6院体制へと拡大しています。新宿西口院のオープンを弾みにこれからもヘアライン矯正や眉毛植毛をはじめとする美容植毛の分野でも、より多くの方の理想を叶えられるよう、グループ全体で技術とサービスの向上に努めてまいります。

無料カウンセリング予約はこちら :https://shinwa-clinic.jp/counseling/メディア掲載・取材依頼はこちら :https://shinwa-clinic.jp/corporation_form/