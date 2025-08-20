一般社団法人日本フレスコボール協会が、静岡県牧之原市に国内28拠点目となる公認地域クラブ「フレスコボール牧之原verde」を設立したと発表しました。代表は牧之原市地域おこし協力隊の小松舞氏が務めます。









活動拠点となる牧之原市は、ブラジルにルーツを持つ人々が多く住む地域として知られています。フレスコボールがブラジル発祥のスポーツであることから、今回のクラブ設立が日本とブラジルの文化交流を促進する役割を担うことが期待されています。





クラブ名はポルトガル語で「緑」を意味する「verde」と名付けられました。同協会は、日伯外交関係樹立130周年という記念すべき年に、その象徴となりうるクラブが誕生したと説明しています。代表の小松氏は、国籍に関わらず誰もが自然につながれる場所を目指し、フレスコボールに適した環境である牧之原市で活動していきたいと述べています。



フレスコボールは、対戦相手と競い合うのではなく、ペアで協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。同協会は、2025年中に日本全国47都道府県での地域クラブ設立を目指しているとのことです。







「フレスコボール牧之原verde」の概要

・クラブ名: フレスコボール牧之原verde

・略称: FMV

・活動拠点: さがらサンビーチ

・公式Instagram: https://www.instagram.com/fresco_makinohara_verde/

・主な特徴:

・静岡県牧之原市を拠点とする日本フレスコボール協会（JFBA）の公認地域クラブ。

・ブラジルにルーツを持つ住民が多い地域性を活かし、日伯交流の促進を目指す。

・代表は牧之原市地域おこし協力隊の小松舞氏が務める。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。