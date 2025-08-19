秋の夜長にお月見気分を楽しめる“2色団子やうさぎ型の最中、満月に見立てた柚子ムース”などを堪能！『お月見アフタヌーンティー』全国5都市で期間限定販売

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト‐アニバーサリー（本社 ：東京都港区、代表取締役：塚田健斗）がMC契約にて運営受託をしている「ザ ストリングス 博多」と、株式会社ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之）が運営する全国5都市5会場のホテル・結婚式場にて、2025年9月1日（月）～2025年10月15日（水）の期間中に、栗や紫芋など秋の味覚を用いた“お月見スイーツ”が勢揃いした『お月見アフタヌーンティー』を販売いたします。

※開催都市：博多／ 東京／横浜／名古屋／大阪

※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営

■HP https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2

▲（写真左）アフタヌーンティー＋スペシャルデザート＋スペシャルドリンクイメージ （写真右上）スイーツイメージ（写真右下）スペシャルデザート「ブドウとマロンのミルフィーユパフェ」イメージ（※オプション） ★スイーツスタンドは店舗により仕様が異なります

■「お月見アフタヌーンティー」には、栗や紫芋など秋の味覚を用いた“お月見スイーツ”が勢揃いし、満月やうさぎなど、お月見気分を盛り上げるビジュアルが勢揃い！

柚子餡と白餡の2色団子や、栗と餡子を合わせたうさぎ型最中をはじめ、うさぎが満月を見上げている様子を表現した柚子ムース、栗の風味と様々な食感が楽しめるモンブランタルト、カシスの酸味とオレンジの甘味が調和したムース、紫芋餡とバター、ウイスキーのクリームを挟んだマカロンなどスイーツ6種。セイボリーは、サーモンマリネとスーパーフードのキヌアを酸味が効いたロゼスパークリングジュレと合わせたサラダや、茸のフリカッセにバジルとコリアンダーのパウダーがアクセントになったワンハンドで召し上がれる一品、生ハムと無花果を乗せた甘栗とナッツのチーズディップのブルスケッタなど、秋の味覚をお楽しみいただける3種をご用意。

■スペシャルデザートや、スペシャルドリンクなどのオプションメニューも充実！

栗のスープや渋皮栗、葡萄ゼリー、栗のアイスのパフェに栗のミルフィーユを乗せた、「ブドウとマロンのミルフィーユパフェ」や、ハーゲンダッツのバニラアイスを添えたさっぱりとお召し上がりいただけるスペシャルドリンク「ルナグレープ」もオプションでお楽しみいただけます。

■アフタヌーンティーには欠かせないセレクトしたこだわりのブランド紅茶も楽しめる！

ドリンクは、スイーツやスコーンに合う紅茶やハーブティー、ブレンドティー、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」など 幅広くセレクト。スタンダードプランとティーセレクションプランの2種類をご用意しお替り自由でお楽しみいただけます。

アフタヌーンティー販売概要

■商品名：「お月見アフタヌーンティー」

■販売期間：2025年9月1日（月）～10月15日（水） ※会場により特定日開催

■販売場所：ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）

青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル 名古屋

「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）／

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■料金：おひとり様5,500円～（消費税・サービス料15%込）

■MENU：

Dessert&Food

＜デザート＞

・お月見団子

・うさぎ最中

・モンブランタルト

・カシスオレンジムース

・柚子ムース

・紫芋のマカロン

＜セイボリー＞

・サーモンマリネとキヌアのサラダ ロゼスパークリングジュレ

・茸のクリームスティック

・甘栗とナッツのチーズディップ 生ハムと無花果

＜スコーン＆コンディメント＞

・スコーン（ミルク／紅茶）

・コンディメント（クロテッドクリーム／ ブルーベリージャム／ メープルシロップ）

Free Drink

＜スタンダードプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど

数種類が飲み放題

＜ティーセレクションプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの

ドリンクが飲み放題

Option ※価格は消費税・サービス料15%込

＜スペシャルドリンク＞ ルナグレープ 800円

＜スペシャリテデザート＞ ブドウとマロンのミルフィーユパフェ 1,500 円

※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗によりメニューの内容が多少異なります。

店舗概要

▲アフタヌーンティーイメージ（2名分）▲スイーツイメージ▲スイーツイメージ▲セイボリーイメージ▲スペシャルデザートイメージ（オプション）▲スペシャルドリンク イメージ（オプション）▲ティーセレクションプラン イメージ

◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」

【販売日】2025年9月4日（木）～10月15日（水）

※平日のみ開催・火曜定休・土日祝日休

【販売時間】12：00～19：00

【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日 5,500円～

ティーセレクションプラン 1名 平日 6,000円～

※スペシャルデザートやスペシャルドリンクなどのオプションもご用意しています。

【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階

【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結

【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日

【ホームページ】https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2

【株式会社ベスト‐アニバーサリー 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田健斗

■公式ホームページ： https://www.best-anniversary.co.jp/

■事業内容：

1. 婚礼衣裳、フォーマルウェア、装身具、衣料雑貨品の企画、製作、卸及び販売及びレンタル

2. 挙式、宴会、パーティ、イベントの企画、立案、演出及び運営

3. 海外挙式・披露パーティ及びそれに付随する商品の企画、製作及び販売

4. 美容室及びエステティックサロンの運営及びコンサルタント

5. 化粧品の卸及び販売

6. 写真の撮影、現像、加工及び焼付並びに写真及び写真関連商品の販売

7. 映像の企画、撮影、制作、編集、加工及び上映並びに制作物の販売

8. 写真スタジオの経営

9. オリジナル挙式の制作。牧師・聖歌隊の手配

10. 介添えサービスの提供

11. 婚礼、パーティ及びイベントの司会業

12. 音響照明及び舞台装飾の企画、制作及び演出

13. 生花、造花及びドライフラワー等のデザイン、装飾及び販売

14. 旅行業法に基づく旅行業

【株式会社ベストブライダル 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田正之

■公式ホームページ： http://www.bestbridal.co.jp/

■事業内容：

1. 国内ゲストハウス・チャペルでの挙式・披露パーティの企画・立案・運営

2. 宴会・立食・パーティー・イベントの企画・立案・運営

3. 海外挙式・披露パーティー及びそれに附随する商品の企画・制作・販売

4. 旅行業法に基づく旅行業

5. 旅館業法に基づくホテル業

◆青山セントグレース大聖堂

【販売日】2025年9月5日（金）・11日（木）・12日（金）・15日（月）・18日（木）・19日（金）・20日（日）・25日（木）／10月2日（木）・3日（金）・5日（日）※特定日開催

【販売時間】1部12：00～14：00／2部15：00～16：00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～／土日祝6,000円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～／土日祝6,500円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12967/

◆伊勢山ヒルズ

【販売日】2025年9月4日（木）・5日（金）・7日（日）・11日（木）・12日（金）・18日（木）19日（金）・25日（木）・26日（金）・28日（日）／10月2日（木）・3日（金）・8日（水）・9日（木）・10日（金）・13日（月）※特定日開催

【販売時間】1部12：00～14：30／2部12：30～15：00／3部13：00～15：30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～／土日祝6,000円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～／土日祝6,500円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58－3

【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分

【電話番号】045-260-8845（リストランテ マンジャーレ 伊勢山） ※定休日：火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12964/

◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」

【販売日】2025年9月13日（土）～2025年10月15日（水） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別

スタンダードプラン 1名 平日4,783円～／土日祝5,218円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円～／土日祝5,653円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンクなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8378/

◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」

【販売日】2025年9月13日（土）～2025年10月15日（水） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%別

スタンダードプラン 1名 平日4,783円～／土日祝5,218円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円～／土日祝5,653円～

※スペシャルデザートやスペシャルドリンクなどのオプションもご用意しています。

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8581/

◆セントグレースヴィラ

【販売日】2025年土日：9月5日（金）・7日（日）・11日（木）・12日（金）・15日（月・祝）・18日（木）・19日（金）・21日（日）・23日（火・祝）・25日（木）・26日（金）／10月2日（木）・3日（金）・10日（金）※特定日開催

【販売時間】平日 1部12:00～16:00 ★平日は最大4時間滞在可能！14:00～16:00（2時間）の滞在も可能です

土日祝 1部12:00～14:00 ／ 2部15:00～17:00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～／土日祝6,000円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～／土日祝6,500円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2025event-2