こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】香川県丸亀市、DX推進の一環で庁内の業務基盤をクラウドに統合～Allied SecureWANで新時代の働き方改革を実現～
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、香川県丸亀市（市役所所在地 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・メールや電話に限られたコミュニケーション手段
・サポート終了に伴う既存IT環境のセキュリティリスク
・クラウドシフトで進むトラフィック増加と通信環境の管理負担
■採用の決め手
・Microsoft 365を活用した統合型業務基盤
・α'モデルに対応したクラウド型ローカルブレイクアウト
・監視サービスを含めたAllied SecureWANの包括提案
■導入した製品・技術の概要
業務機能をMicrosoft 365に統合し、効率化と情報共有を最適化
その業務機能を安定的かつ安全に活用するためのネットワーク基盤として以下を導入
・「Allied SecureWAN」
‐クラウドUTMと拠点間／インターネット接続を統合したSASEサービス
‐ローカルブレイクアウト環境にも対応し、安全かつ効率的な運用を実現
‐ゼロトラスト環境に適した構成をクラウド上で集中管理することが可能
‐必要なIPアドレスやポート番号を自動で管理できる「ISDB（Internet Service Database）」や、
Microsoft 365のURLリストを使った接続にも対応
・「マネージドセキュリティサービス（MSS）」
‐次世代型ファイアウォールを24時間365日有人監視
‐リアルタイムでの監視・分析により、精度の高いインシデント情報の検知と迅速な報告が可能
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入後の効果
・柔軟性と安全性を両立するクラウド利用に最適な環境整備
クラウドUTMの一元管理とマネージドセキュリティサービス（MSS）での監視により、インシデント対応の迅速化や運用負荷の軽減を実現。加えて利用帯域やセッション数の増加にも対応できる構成で、柔軟かつ安心して使えるクラウド環境を実現しました。
・通信管理は監視センターに任せて負荷軽減と安心運用
外部の監視センターが24時間体制で通信状況を見守る体制を構築。庁内のIT担当者の負荷を軽減しながら、異常時の迅速な対応と安定した運用を可能にしました。
・チャットやWeb会議活用による円滑な情報共有と業務効率化
Microsoft 365や各種クラウドツールを安定して利用できる通信環境を整備したことで、庁内外のコミュニケーションが円滑化。チャットやWeb会議などを通じたスムーズな情報共有が可能になり、業務効率化が進みました。
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/115512/115512_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/city.marugame/
【香川県丸亀市 様について】
香川県の海岸線側ほぼ中央部に位置し、北は瀬戸内海国立公園、南は讃岐山脈に面する、豊かな自然に恵まれた市。国の伝統的工芸品に指定されている丸亀うちわの産地として全国的に知られ、香川を代表するご当地グルメ「骨付鳥」発祥の地でもある。さらに猪熊弦一郎現代美術館（MIMOCA）のような文化施設も有し、歴史と現代アートが調和した魅力あるまちである。
市役所所在地…香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
行政面積…111.83平方キロメートル
世帯数・人口…47,479世帯・107,405人（2025年5月1日現在）
URL…https://www.city.marugame.lg.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2025年8月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
