神戸市『スゴ！家ぐらし』夏のモデルハウス見学会に参加 高性能住宅の快適性を体感
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、神戸市建築住宅局政策課が企画する、「おためし『スゴ！家』ぐらし～こうべ健康省エネ住宅オープンハウス～」に参加し、「星和台住宅展示場」と「枝吉住宅展示場」の2棟を対象モデルハウスとして公開しています。
■夏の快適性を“実際の暮らし”で体感
本イベントは、神戸市が推進する健康・省エネ住宅の普及啓発を目的に、市内のモデルハウス見学・宿泊を通じて実際の住まい心地を体感できるイベントです。この夏の開催では、外気温が高い猛暑日でも快適な室温を維持できる高断熱・高気密の住宅性能や、省エネ設備の効果を実生活で体感できることが特長です。2025年8月9日(土)～9月7日（日）の期間神戸市内で開催され、ヤマト住建では「星和台住宅展示場」と「枝吉住宅展示場」が対象モデルハウスとなっています。省エネ性能に長けた住宅に太陽光発電や省エネ設備を備え、冷房効率の高さや室内の温度ムラの少なさ、光熱費削減効果などを、実際に感じていただけます。
(詳細はこちら： https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/sugoie.html )
■ 創業の地・神戸での普及活動を継続
ヤマト住建は創業の地である神戸市において、冬季・夏季を通じた「健康・快適・省エネ住宅」の普及活動を続けています。行政や地域と連携しながら、環境負荷の低減と健康的な暮らしを両立する住まいづくりを推進し、誰もが快適に過ごせる高性能住宅を広く提供してまいります。
【ヤマト住建の参画モデルハウス】
（1）星和台住宅展示場
URL：https://www.yamatojk.co.jp/event/seiwadai_kengakukai-0401-2
所在地：神戸市北区星和台
お問合せ先：神戸鈴蘭台店(0120-82-1122)
（2）枝吉住宅展示場
URL: https://www.yamatojk.co.jp/event/nishikobe_kengakukai-0819-2
所在地：神戸市西区枝吉
お問合せ先：西神戸店(0120-62-1110)
見学・宿泊体験はこちらの専用フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/KVfoqVoz2CbUF8V66
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/)
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
