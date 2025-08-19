アートホテル大阪ベイタワー スカイビュッフェ51で“シネマ級”の甘い体験





アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）のレストラン「スカイビュッフェ51」では、2025年9 月1日（月）から10月31日（金）まで、世界で初めて映画が商業公開されてから130周年を迎えるのを記念し、映画の世界観と秋の味覚を楽しむ期間限定ビュッフェ『Cut in!』（カットイン）を開催いたします。

地上200メートルに位置し、大阪随一の絶景を誇るレストラン「スカイビュッフェ51」では、シーズンごとにテーマが変わるビュッフェが好評です。今回は、誰もが一度は目にしたことがあるかも？の映画のワンシーンをモチーフに秋の味覚を取り入れた遊び心あふれるスイーツが登場。さらにフードも秋の食材やアメリカンテイストを取り入れたメニューをご用意しました。レトロな映画館をイメージした店内装飾の中、旬の味覚を味わいながら、秋の余韻にひたるひと時をお過ごしください。

■遊び心満点のスイーツが並ぶ『Cut in！』で、#わたし主演”の甘いシーンの幕が上がる！





本企画名の『Cut in!』は、映画の幕開けを告げるカチンコの高揚感と、スイーツ一品ごとに異なる物語が展開される“シーンの切り替わり”を重ね合わせています。お客様に、まるで映画の主役や監督になったかのように、ワンシーンを演出する気分でビュッフェを楽しんでいただきたいという思いを込めました。

スイーツには、カチンコやポップコーンなど映画を象徴するモチーフに加え、映画の“あるあるシーン”に着想を得た全13種をラインアップ。殺人事件を思わせ、真っ赤なベリーソースが臨場感を漂わせるナイフの刺さった漆黒のケーキや、緊迫感あふれる時限爆弾に見立てたロールケーキ、墓から這い出すゾンビを再現したティラミスなど、シェフパティシエ渾身のユニークかつインパクト抜群のメニューをご用意しました。

また実りの秋を感じさせる、栗やさつまいも、イチジク、シャインマスカット、柿などを使用し、季節の味わいもご堪能いただけます。さらに、映画の世界観を盛り上げる期間限定のオリジナルカクテル＆モクテルをオプションで5種類販売いたします。

■秋の味覚とアメリカンテイストを取り入れた多彩な料理





秋の食材にアメリカンテイストを取り入れた多彩な料理を、ライブキッチンをはじめ、冷製・温製メニューでご用意しています。 鰤のたたき、栗とさつまいもの冷製ブルーテ、マッシュルームのアランチーニ、パンプキングラタンなど、秋ならではの味わいに加え、ホテル特製ハンバーグや牛すじカレーなど人気の定番メニューも豊富に取り揃えました。

ライブキッチンでは、アトランティックサーモンのソテー マルテーズソースや、出来立てパスタ 秋刀魚とバター醤油のスパゲティなど、ランチ・ディナーともに5種類のメニューを出来立てでご提供いたします。

【スイーツメニュー】





「アクション！ハクション！」





「犯人はまだ近くにいる」





「安心して、1秒前には止める」





「未来は、まだ変えられる」





「隕石衝突まで72時間」





「絶対に振り向くな…！」





「ジョーズに召し上がれ?!」





「同乗するなら覚悟しろ！」





「Yes, I do.」

他、全13種類

【フードメニュー】

ライブキッチン

●ピッツァ カプリチョーザ●アトランティックサーモンのソテー マルテーズソース ●出来立てパスタ 秋刀魚とバター醤油のスパゲッティ ●じゃがいものニョッキ クラムチャウダー風 ●ポークグリル ジンジャーソース(ランチ限定)●アンガス牛ステーキ ジャポネソース(ディナー限定)

ビュッフェ料理

〈冷製料理〉●ローストポーク BBQソース ●スチームチキン トマトバジルソース ●シーフードサルピコン イタリアンドレッシング ●栗とさつまいもの冷製ブルーテ ●ハモンセラーノとドライフルーツカッサータ ●冷製マッケンチーズ ●鰤のたたき ●BLTサンド＆ホットドック ●マッシュルームのアランチーニ

〈温製料理〉●チキンフリカッセ ●バッファローウィング ●しめじとベーコンのキッシュ ●ローストベジタブル ●ガーリックシュリンプ トルティーヤチップス添え ●パンプキングラタン ●アサリときのこ・白身魚のパピヨット ●豚ロースのロースト ハーブ＆アーモンド風味 ●ホテル特製ハンバーグ デミグラスソース ●ジャンバラヤ ●シーフード塩焼きそば ●淡路島産たまねぎのスープ ●牛すじカレー 他

その他、サラダバー、ドリンクバー

【オリジナルカクテル＆モクテル（オプション）





〈 ノンアルコール2種/各700円〉

① Blue Raspberry：お子様から大人まで楽しめる、スクリーンに映える鮮やかなブルーが印象的なブルーラズベリーの一杯。

② Neo×Trance ～夢現～：ネオンきらめく幻想の世界をイメージしたクランベリーが香るさっぱりとした味わい。

〈アルコール3種/各900円〉

③Midnight Collins：夜の始まりにふさわしい、ロマンティックな香り漂うジンベースにレモンの爽やかさを添えて。

④ Twin's Force：梅酒とカシスの異色の組み合わせで、二つの個性がぶつかり溶け合う最強のバディをイメージ。

⑤Orange Film Garden：ノスタルジックな映画の世界へ誘う、ホワイトラムとオレンジをベースにした甘美な一杯。

【企画概要】

名称：Cut in! (読み：カットイン)

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

場所：SKY BUFFET 51（スカイビュッフェ 51）

ランチビュッフェ

時間：11:30～15:00（最終入店時間 13:30）

※入店を5回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①11:30～13:00 ②12:00～13:30 ③12:30～14:00 ④13:00～14:30 ⑤13:30～15:00

ディナービュッフェ

時間：17:00～22:00（最終入店時間 20:00）

※入店を7回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①17:00～18:30 ②17:30～19:00 ③18:00～19:30 ④18:30～20:00 ⑤19:00～20:30 ⑥19:30～21:00 ⑦20:00～21:30

※料金はサービス料（10 %）及び税金を含みます。 ※子ども料金は5～12歳対象

※10月18日（土）のディナーは特別料金となります。詳しくはホテル公式サイトをご覧ください。

※食材は、当日の状態、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

【ご予約・お問い合わせ】

スカイビュッフェ51 TEL: 06-6577-1101 公式ウェブサイト：https://sky-buffet51.com/

営業時間：ランチ 11:30～15:00（最終入店時間 13:30）

ディナー 17:00～22:00（最終入店時間 20:00）

