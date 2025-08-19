こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カスハラ対策を万全に！防犯・監視カメラ×専門的なサポートで安心「USEN Camera Biz サポート」提供開始
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN Camera Solutions（代表取締役社長：佐藤 貴志、以下、USEN Camera Solutions）と損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下、損保ジャパン）は、2025年9月にカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）対策サービス「USEN Camera Biz サポート（以下、本サービス）」の販売を開始します。これに先立ち、USEN Camera Solutionsで事前予約の受付を本日8月19日（火）より開始したことをお知らせします。
近年、カスハラは深刻な社会問題となっており、従業員の精神的負担、業務効率の低下、企業・店舗の評判棄損など、多岐にわたる影響が懸念されています。カスハラへの適切な対応が急務となっている一方、対策の必要性を感じながらもカスハラ対策が思うように進まない企業や店舗が多い状況です。
USEN Camera Solutionsは、多彩なカメラサービスの提供を通して防犯・監視からAIによる来店客分析まで、映像の力でお客さまの課題解決をサポートしています。飲食店や小売店など、USEN＆U-NEXT GROUPが保有する全国約86万※1店舗・施設の顧客基盤を中心に、半世紀以上にわたり培ってきた店舗支援のノウハウを生かし、最適なご提案からカメラ設置工事、アフターメンテナンスまでをすべてワンストップでご提供します。
SOMPOグループでは、国内大手損保3グループの1つとして多くの企業にカスハラに関するサービスを提供しています。損保ジャパンは無料相談サービス付のカスハラに対応できる保険を販売し、現在は主に中小企業向けの保険商品「ビジネスマスター・プラス」のオプション特約として、契約数は毎年増加しており売れ行きも好調です。
また、保険以外の部分のソリューションとして、SOMPOリスクマネジメント株式会社ではカスハラコンサルティングサービスの提供を開始するなど、SOMPOグループとしてカスハラへのソリューション提供に力を入れています。
カスハラ対策には、音声や映像記録などの環境整備によりカスハラ被害を未然に防ぐ「抑止策」と、いざ起きてしまったときの「事後補償」「再発防止策」の両方を講じることが重要です。
このたび、USEN Camera Solutionsと損保ジャパンは連携し、防犯・監視カメラの導入と損保ジャパンの専門的なサポートを組み合わせることで、包括的なカスハラ対策支援サービスの提供を開始する運びとなりました。
■概要
本サービスは、USEN Camera Solutionsの防犯・監視カメラをご契約のお客さまに対し、損保ジャパンが提供するカスハラ対策サポートを組み合わせたサービスです。
防犯・監視カメラの設置により、お客さまがカスハラに関するリスクを軽減し、従業員が安心して働ける環境を構築できます。カスハラ被害を未然に防ぐ「抑止策」になるほか、カメラに自動録画される音声・映像記録をクラウド管理でき、いざという時の「証拠保存」「遠隔確認」などにも役立ちます。
また、万が一カスハラが発生した場合でも、専門的なサポートを受けることで、迅速かつ適切な対応が可能になります。
1.対象のお客さま
本サービスは、USEN Camera Solutionsの防犯・監視カメラ（主に下記サービス）を導入中、もしくは新たに導入いただくお客さまを対象にご提供します。
①USEN Camera（https://usen-camera.co.jp/service/uc/）
防犯・監視とAI来店客分析で業務の課題が見えるクラウドカメラソリューション
②USEN Camera ライト（https://usen-camera.co.jp/service/ucl/）
シンプルで扱いやすいクラウドカメラ
③NEXTクラウドビュー（https://usen-camera.co.jp/service/nextcloudview）
高機能で多彩に使えるクラウドカメラ
2.サポート内容
本サービスでは、以下のサポートを提供します。
➀専門相談窓口の利用
損保ジャパンが提供する専門相談窓口「クレームコンシェル」にて、カスハラに関する無料相談やアドバイスなどを受けることができます。
②弁護士費用保険
損保ジャパンの承認を得たうえで、弁護士による法的対応を行う場合、弁護士費用を保険金としてお支払いします。
③賠償責任補償
店舗・企業が顧客にケガをさせてしまったことや、物を壊してしまったことが原因でクレームになった場合、店舗・企業が賠償責任を負うことになった際の損害を補償します。
3.ご利用の流れ
4.事前予約の受付
事前予約受付期間：2025年8月19日（火）より事前予約受付を開始※2
事前予約受付方法：下記サービスサイト内、事前登録予約ボタン からお申し込みください。
サービスサイト：https://usen-camera.co.jp/service/lp/bizsupport/
■今後について
USEN Camera Solutionsと損保ジャパンは、本サービスを通じて、カスハラ対策の強化を支援し、お客さまの従業員が安心して働ける環境づくりに貢献していきます。
今後も、ニーズに応じたサービスの拡充を図り、お客さまの課題解決に取り組んでいきます。
※1 U-NEXT HOLDINGS 2024年8月期 統合報告書（P.12）
店舗ソリューションの顧客（店舗）、施設ソリューションの顧客（施設）の合計
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9418/ir_material_for_fiscal_ym4/174133/00.pdf
※2 予告なく、変更、終了する場合がございます
■USEN Camera Solutionsについて
2024年7月、USEN＆U-NEXT GROUPにおけるカメラソリューション事業を担う会社として誕生しました。防犯・監視からAI分析まで活用できる多彩なサービスラインアップでDX推進に貢献します。カメラソリューションの最適なご提案から設置工事、アフターメンテナンスまでワンストップでご提供することで、お客さまの課題解決に取り組んでまいります。
会社名：株式会社USEN Camera Solutions
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 佐藤 貴志
事業内容：防犯・監視・AIカメラソリューションサービス事業
URL：https://usen-camera.co.jp
■損保ジャパンについて
SOMPOグループの中核を担い、国内損害保険市場でトップクラスのマーケットシェアを占める損害保険会社です。損害保険事業を核として、お客さまの安心・安全・健康を支援する先進的なサービスを提供し、真のサービス産業に進化していきます。
会社名：損害保険ジャパン株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿1-26-1
代表者：代表取締役社長 石川 耕治
事業内容：損害保険事業
URL：https://www.sompo-japan.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
MAIL：unhdpr@unext-hd.jp TEL：03-6823-2010
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
損害保険ジャパン株式会社 広報部
お問い合わせフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJjf85nL8WpeFD6wj7P94MbaBTvu1RTdYKICwkrwFTGqgmiQ/viewform
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社USEN Camera Solutions
お問い合わせフォーム：
https://usen-camera.co.jp/service/contact/
