「和漢の恵みと香りに包まれる3日間」

Essencia.合同会社

肌に触れるものは、自分をいたわる時間そのもの。

そんな想いから生まれたスキンケアブランド「es（エス）」が、ブランド初のPOP-UP STOREを福岡・六本松 蔦屋書店にて開催します。

開催期間：2025年9月8日（月）～9月10日（水）場所：福岡市中央区六本松4丁目2-1 六本松421 2階 蔦屋書店

ブランドの原点は、福岡の地で大切に育てた自社栽培の無農薬漢方アシュワガンダと、沖縄の自然が育んだ無農薬ハーブ。

ブランド「es（エス）」が誕生してから歩んできた時間。

素材と対話し、香りと質感を磨き、日本の美意識を込めたデザインを形にしてきました。

ロゴには“書”の力強さを、パッケージには“雲龍和紙”のぬくもりを。

香りは天然精油のみを選び、見て・触れて・香って・肌にのせて、五感すべてで感じていただけるように仕立てています。

今回のPOPUPでは、ブランドを代表する高濃度ビタミンC美容液 「VC serum」 のほか、新商品の和漢ハーブマスク 「アシュワガンダコンディショニングマスク」 が登場。

ECサイトでは5枚セットのみのマスクも、この期間は特別に1枚からご購入可能。新商品を気軽に試せるまたとない機会です。

会場では香りやテクスチャーを実際にお試しいただけるほか、数量限定でプレゼントもご用意しています。



・5,500円以上お買い上げの方にはシートパックを1枚プレゼント

・ご来場の方全員に「VC serum」サンプルパウチプレゼント

見て、香って、触れて、そして肌で感じる「es」の世界。

心と肌がふっとほぐれる3日間を、どうぞお楽しみください。

【商品紹介】

VC serum（VOC-5プレミアムセラム） 15ml／7,700円（税込）VC serum（美容液）

福岡産の自社栽培無農薬漢方アシュワガンダ、沖縄産無農薬ハーブを配合。

さらに、エビデンスのあるAPM型ビタミンC誘導体を高濃度5％配合し、5種のヒト型セラミドで潤いを守ります。敏感肌にもやさしく、透明感とハリのある肌へ。

アシュワガンダコンディショニングマスク 1枚：1,320円（税込）／5枚セット：5,500円（税込）アシュワガンダコンディショニングマスク（シートパック）

アーユルヴェーダハーブのアシュワガンダをはじめ、植物由来の美容成分をたっぷり30ml配合。首まで包み込む形状で、肌のコンディションを整え、しっとりやわらかな肌に導きます。

日焼け後や乾燥しやすい時期の集中ケアにおすすめです。

【プロフィール】

Essencia.（エッセンシア） / スキンケアブランド「es」



福岡の自社農園で栽培した無農薬漢方アシュワガンダや、沖縄の無農薬ハーブを使用。日本の文化を感じるパッケージデザインや、天然精油100％の香りにもこだわり、五感で感じるスキンケアを提案しています。

「女性が自分を大切にできる時間を増やしたい」という想いから、商品開発からデザインまで一貫して手がけています。

es

オンラインショップ： https://esbeauty.theshop.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/es__organic/

Essencia.合同会社

ホームページ： https://www.essenciacolor.com/