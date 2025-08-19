農機用GNSS RTK自動操舵システム市場規模、2031年には2657百万米ドルに拡大見込み
「グローバル農機用GNSS RTK自動操舵システムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年8月19日）
本報告書では、世界市場における農機用GNSS RTK自動操舵システムの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。農機用GNSS RTK自動操舵システム市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 農機用GNSS RTK自動操舵システムとは
GNSS（全球測位衛星システム）RTK（リアルタイムキネマティック）自動操舵システムは、トラクター、収穫機、その他の農業機械などの農業用機械に自動操舵とナビゲーションを実現するための特殊技術です。本システムは、高精度なGNSS測位（通常はセンチメートルレベルの精度）を利用して、農業機械を圃場内のあらかじめ設定された経路に沿って誘導・操舵します。
◆ 農機用GNSS RTK自動操舵システム市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の農機用GNSS RTK自動操舵システム市場は、2024年の1360百万米ドルから2025年には1494百万米ドルへと拡大し、2031年には2657百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は10.30％と推計されています。
◆ 農機用GNSS RTK自動操舵システム市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Trimble、John Deere、AllyNav Technology、Topcon、Ag Leader、Beidahuang、Hexagon Agriculture、CHCNAV、FJ DYNAMICS、Raven Industries、HUIDA TECH、SMAJAYU、ComNav Technology、Unistrong Science & Technology、UML-TECH）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Electric Type、Hydraulic Type）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Individual、Cooperative、Company and Farm）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、農機用GNSS RTK自動操舵システム市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルな農機用GNSS RTK自動操舵システム市場の成長動向と将来性を視覚化。
2.主要企業別の売上・シェア分析
