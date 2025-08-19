家具用中密度繊維板（MDF）の世界市場2025年、グローバル市場規模（耐火式MDF、耐湿式MDF、一般式MDF）・分析レポートを発表
2025年8月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家具用中密度繊維板（MDF）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家具用中密度繊維板（MDF）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
家具用中密度繊維板（MDF）市場の世界動向と将来展望
最新の市場調査によると、世界の家具用中密度繊維板（MDF）市場の規模は2023年に159億8,000万米ドルと評価され、2030年には7,736億米ドルにまで拡大すると予測されています。これは、2023年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が25.3%という非常に高い成長を示しており、世界的に急成長している産業の一つであることが明らかです。
中密度繊維板（MDF）は、家具の製造において広く使用されている木材代替素材であり、特に防火性を備えたMDFや耐湿性MDFが注目を集めています。本レポートでは、家庭用家具およびオフィス家具の分野におけるMDFの使用動向、主要企業の動向、最先端技術、特許動向、市場トレンドなどを包括的に分析しています。
________________________________________
市場の全体像と構造分析
家具用MDF市場は、用途別に家庭用家具、オフィス家具、その他に分類され、さらに素材タイプ別に防火MDF、耐湿MDF、一般MDFの3つに分けられています。これらの各セグメントにおいて、販売数量（千立方メートル単位）、収益、成長率の予測が詳細に行われています。
産業構造の観点からは、政府の規制、消費者の嗜好変化、技術革新などが市場に与える影響が考察されており、これにより家具用MDFの需要がどのように変化していくかを理解する手がかりが提供されています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場の主導権を握っており、特に中国が圧倒的な存在感を示しています。中国では、国内需要の高さ、政府の支援策、強固な製造基盤などが成長を後押ししています。また、日本、韓国、インドなども今後の成長が見込まれる市場として注目されています。
一方、北米やヨーロッパでは、環境配慮型素材への関心の高まりや住宅リフォーム需要の増加が、MDF市場の安定的な成長を支えています。中南米、中東・アフリカ地域でも、建築業界の発展や生活水準の向上に伴い、MDF製家具への需要が増加傾向にあります。
________________________________________
技術革新と応用分野の拡大
家具用MDF市場においては、環境負荷の低減や高性能化を目的とした技術革新が進んでいます。たとえば、低ホルムアルデヒド排出のMDFやリサイクル木材を利用した製品が開発されており、エコ意識の高い消費者層からの支持を得ています。
また、防火性や耐湿性の性能が向上したことで、キッチン、バスルーム、公共施設、商業施設など幅広い場所での利用が進んでいます。オフィス家具や収納棚などにおける大量需要も見込まれており、応用分野のさらなる拡大が期待されています。
________________________________________
主な企業と競争環境
本レポートでは、主要なMDFメーカーに対する詳細な企業分析が行われています。対象企業は以下の通りです：
● Kronospan M&P Kaindl
● Arauco
● Duratex SA
● Swiss Krono Group
● Nelson Pine
● MASISA
● Sonae Arauco
