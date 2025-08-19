野球ファン必見！MLB正規ライセンス商品販売サイト『US FAN SUPPLY』がグランドオープン｜世界限定アイテムやオリジナル商品も多数
MLB正規ライセンス商品を日本にお届けする新ECサイト
『US FAN SUPPLY』は、MLB（メジャーリーグベースボール）の正規ライセンス商品をアメリカから直輸入し、日本国内にお届けするECサイトです。
大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）や山本由伸選手をはじめ、海外で活躍する日本人メジャーリーガーや現地スター選手のグッズを幅広く取り揃えています。
人気のボブルヘッド人形やレプリカトロフィーなど、ぜひご覧ください！
【US FAN SUPPLY】https://usfansupply.com/
世界限定＆日本未発売アイテム多数
当店では、世界限定1024個の希少アイテムや、当店オリジナルグッズも多数ご用意。
人気のボブルヘッド人形、記念品、Tシャツ、ぬいぐるみ、バッグ、レプリカトロフィーに加え、現在企画・製造中のオリジナル商品も続々登場予定です。
コレクションとしても、ギフトとしても喜ばれるラインナップです。
大谷翔平＆山本由伸 デュアルボブルヘッド人形
ドジャース 大谷翔平 ボブルヘッド人形
レプリカトロフィー
会員特典
US FAN SUPPLYの会員登録は無料・わずか1分で完了。
会員になると以下の特典をご利用いただけます。
- 会員限定販売商品
- 新商品の先行販売案内
- 不定期配布の限定クーポン
世界限定1024個の希少アイテムや当店限定グッズは必見！
登録は無料、1分で完了できます。
https://usfansupply.com/account/register
最新情報はSNSでチェック
入荷速報や限定商品の案内を、各種SNSで随時発信中！フォローして最新情報をお見逃しなく。
今後の展開
今後はシーズンイベントや選手別特集、限定オリジナルグッズの販売などを順次拡大予定。
MLBファンはもちろん、幅広いスポーツファン層にも楽しんでいただけるサイトを目指してまいります。
法人・事業者様向けに卸販売も承っております。
ご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
【運営会社】
会社名：クロスオーバー株式会社
所在地：東京都千代田区飯田橋2-11-10 ※商品展示はおこなっておりません。
代表者：齋藤竹紘
事業内容：ECサイト運営、小売・卸売
運営サイトURL：https://usfansupply.com
【本件に関するお問い合わせ先】
