野球ファン必見！MLB正規ライセンス商品販売サイト『US FAN SUPPLY』がグランドオープン｜世界限定アイテムやオリジナル商品も多数

MLB正規ライセンス商品を日本にお届けする新ECサイト

クロスオーバー株式会社

『US FAN SUPPLY』は、MLB（メジャーリーグベースボール）の正規ライセンス商品をアメリカから直輸入し、日本国内にお届けするECサイトです。

大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）や山本由伸選手をはじめ、海外で活躍する日本人メジャーリーガーや現地スター選手のグッズを幅広く取り揃えています。

人気のボブルヘッド人形やレプリカトロフィーなど、ぜひご覧ください！

【US FAN SUPPLY】https://usfansupply.com/

世界限定＆日本未発売アイテム多数

当店では、世界限定1024個の希少アイテムや、当店オリジナルグッズも多数ご用意。

人気のボブルヘッド人形、記念品、Tシャツ、ぬいぐるみ、バッグ、レプリカトロフィーに加え、現在企画・製造中のオリジナル商品も続々登場予定です。

コレクションとしても、ギフトとしても喜ばれるラインナップです。

大谷翔平＆山本由伸 デュアルボブルヘッド人形ドジャース 大谷翔平 ボブルヘッド人形レプリカトロフィー

会員特典

US FAN SUPPLYの会員登録は無料・わずか1分で完了。

会員になると以下の特典をご利用いただけます。

- 会員限定販売商品- 新商品の先行販売案内- 不定期配布の限定クーポン

世界限定1024個の希少アイテムや当店限定グッズは必見！

登録は無料、1分で完了できます。

https://usfansupply.com/account/register

最新情報はSNSでチェック

入荷速報や限定商品の案内を、各種SNSで随時発信中！フォローして最新情報をお見逃しなく。

X（旧Twitter）：https://x.com/usfansupply

Instagram：https://www.instagram.com/usfansupply/

Facebook：https://www.facebook.com/people/US-Fan-Supply/61578297721703/

Pinterest：https://jp.pinterest.com/usfansupply/

今後の展開

今後はシーズンイベントや選手別特集、限定オリジナルグッズの販売などを順次拡大予定。

MLBファンはもちろん、幅広いスポーツファン層にも楽しんでいただけるサイトを目指してまいります。

法人・事業者様向けに卸販売も承っております。

ご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://usfansupply.com/pages/contact

【運営会社】

会社名：クロスオーバー株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋2-11-10 ※商品展示はおこなっておりません。

代表者：齋藤竹紘

事業内容：ECサイト運営、小売・卸売

運営サイトURL：https://usfansupply.com

【本件に関するお問い合わせ先】

https://usfansupply.com/pages/contact