日本デジタル通貨市場は、フィンテックとブロックチェーン採用を革命的に変革すると予想されており、2033年までに年平均成長率（CAGR）の強い勢いを維持し27億8,200万ドルに達すると見込まれています

