学びとキャリアの現在地を問う。中原淳氏・安斎勇樹によるW刊行記念イベント「学びをやめない“冒険的”キャリア論」9月15日開催

株式会社MIMIGURI（本社：東京都文京区、代表取締役Co-CEO：安斎勇樹・ミナベトモミ）は、立教大学経営学部教授の中原淳氏の新刊『学びをやめない生き方入門(https://www.amazon.co.jp/dp/4866808586)』（テオリア／フォレスト出版）と、弊社代表取締役Co-CEO 安斎勇樹の著書『冒険する組織のつくりかた(https://www.amazon.co.jp/dp/4799331175)』の刊行を記念し、2025年9月15日（月・祝）にSHIMOKITA COLLEGE（シモキタカレッジ）にてトークイベント「学びをやめない“冒険的”キャリア論」を開催いたします。

開催の背景

現代社会では、DX推進やリスキリングの重要性が叫ばれ、働く個人は絶えず学び続けることを求められています。その一方で、多くの人が「学ばなければならない」という焦りやプレッシャーを感じ、「学び疲れ」ともいえる状況が生まれています。

そもそも、真に豊かなキャリアを築くための「学び」とは何でしょうか。

この根源的な問いを探究するため、組織における人の成長を長年研究し『学びをやめない生き方入門』を上梓した中原淳氏と、『冒険する組織のつくりかた』で新たな組織論を提示した安斎勇樹が、それぞれの知見を交差させます。

学習論を専門とする両名が、それぞれの最新の知見を交差させ、現代における「学びとキャリア」の本質に、以下の視点から迫ります。

- なぜ、私たちは「学び続ける」必要があるのか- 「学び続けられる人」と「学びを止めてしまう人」の決定的な違い- スキルアップの先にある、自分らしいキャリアの築き方- やらされ感ではない「内発的な学習意欲」をどう育むか

また、本イベントでは、参加者全員に登壇者2名の最新書籍を進呈。「知の循環」をテーマに、ご自身の学びを深めるだけでなく、職場の同僚や後輩への「ギフト」として活用いただくことも推奨しています。ぜひ、ご参加ください。

イベントの詳細

こんな方におすすめ

参加特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31576/table/54_1_3cd296743b14682a0ba2769f57f1212e.jpg?v=202508191157 ]- 教員／教育関係者／教育NPOの方- 若手マネージャー・リーダー層など組織開発に関心のあるビジネスパーソン- 探究型の学びや進路に関心のある大学生・大学院生- 自らの学びなおし・キャリア再設計に取り組む個人

ご参加いただいた方全員に、登壇者による以下の最新著書2冊をプレゼントいたします。

- 『学びをやめない生き方入門』（中原淳 著／テオリア・フォレスト出版）- 『冒険する組織のつくりかた』（安斎勇樹 著／テオリア）

※書籍は当日受付にてお渡しいたします。

※すでにお持ちの方は、ご自身の学び仲間や職場の方などへの「ギフト本」としてもぜひご活用ください。自身の学びを見つめ直すだけでなく、同僚や部下、学生など身近な誰かへのプレゼントとしても最適です。

登壇者

＜メインスピーカー＞

中原 淳｜立教大学経営学部 教授／『学びをやめない生き方入門』著者

立教大学 経営学部 教授（人材開発・組織開発）。博士（人間科学）。 北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科、メディア教育開発センター（現・放送大学）、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学講師・准教授などをへて、2018年より現職。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発について研究している。 民間企業の人材育成を研究活動の中心におきつつも、近年は、横浜市教育委員会との共同研究など、公共領域の人材育成についても、活動を広げている。著書は、『フィードバック入門』『実践！ フィードバック』（以上、PHP研究所）など多数。

安斎勇樹｜MIMIGURI代表取締役Co-CEO／『冒険する組織のつくりかた：「軍事的世界観」を抜け出す５つの思考法』著者

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（学際情報学）。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『冒険する組織のつくりかた：「軍事的世界観」を抜け出す５つの思考法』『問いのデザイン』『問いかけの作法』などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

＜モデレーター＞

井上 佐保子｜フリーランスライター

原田 遼太郎｜SHIMOKITA COLLEGE事業責任者

株式会社MIMIGURIについて

MIMIGURIは、文部科学省認定の研究機関として、組織の創造性を賦活する最新理論を実践し、社会の変革を促す経営コンサルティングファームです。デザイナー、ファシリテーター、エンジニア、コンサルタント、研究者など多様な専門家が連携し、人材育成、組織開発、制度設計、事業開発、ブランド開発を有機的に組み合わせたコンサルティングサービスを提供しています。さらに、人と組織の総合知を発信する探究メディア「CULTIBASE」の運営にも取り組んでいます。

