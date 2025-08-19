セキュアイノベーション、株式会社CyCraft Japanとパートナーシップの締結から「SIV-ASMサービス」の提供を開始
SOC（セキュリティオペレーションセンター）や脆弱性診断などのサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社セキュアイノベーション（本社所在地：沖縄県那覇市上之屋、代表取締役社長：栗田 智明、以下、当社）は、株式会社CyCraft Japan（所在地：東京都千代田区、カントリーマネージャー：姜 尚郁、以下、CyCraft社）とパートナーシップを締結し、CyCraft社のEASMソリューションを活用した「SIV-ASMサービス」を2025年8月18日から提供開始いたします。
昨今、企業のITインフラはオンプレミスからクラウド、さらにはSaaS利用へと多様化し、更にDX推進に伴い公開資産の管理範囲も急拡大しています。このような状況下で企業が把握しきれていない公開資産や設定ミス、放置されたサーバなどが、攻撃者による標的となるケースが増加しています。実際に2024年以降、クラウド設定不備を狙った攻撃や、ドメイン乗っ取りによる情報漏洩事件が複数報告されています。
このような背景から、自社が保有する公開資産の把握・監視・是正を行うASM（Attack Surface Management）の需要が高まっています。国内でも、経済産業省が策定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0」や、IPAの「情報セキュリティ10大脅威」などにおいて、「資産管理の重要性」に関する内容が明記されており、セキュリティリスクの可視化と管理体制の強化が企業に強く求められ、ASMが注目されています。
こうした背景を受け、必要性が高い企業への支援やリスク管理の課題解決を提供することを視野に、当社はAI技術を活用した自動化技術や、セキュリティインシデント調査の経験値が豊富で、高い評価のセキュリティソリューションを展開するCyCraft社とパートナーシップ契約を締結しました。
CyCraft社は2017年に設立され、台湾に本社を置き、日本とシンガポールにも事業拠点を展開しています。AI技術と機械学習技術によるソリューションが様々な機関等から評価されており、その知見を応用して「サイバー脅威監視・リスク管理自動化プラットフォーム」等を開発し、セキュリティ業界が長期的に直面するさまざまな課題の解決に取り組んでいます。
当社はこれまで沖縄県を本社とし、高付加価値なサイバーセキュリティサービスを提供する専業ベンダーとして全国にサービスを展開してきました。脆弱性の可視化やリスク管理等を目的とする「脆弱性診断」や、セキュリティソリューションの監視・運用を行う「SOC」を事業の中核としながら、ダークウェブ調査、ペネトレーションテスト、SIEM構築、セキュリティマネージドサービス等、お客様の課題解決に合わせた様々なセキュリティサービスをラインナップして展開しています。
今回の契約締結により、当社がこれまで脆弱性診断や調査サービス提供等で培った知見をもとに、CyCraft社のEASM外部資産エクスポージャー管理プラットフォーム「XCockpit EASM」ソリューションを活用したサービスを展開いたします。対象ドメインの資産を調査し、リスクを精査してレポート作成を行い、ご報告するまでを「SIV-ASMサービス」としてご提供いたします。
本サービスはリアルタイム性を持って自社の状況を把握することが可能ですが、ワンショット（単発）でご利用いただくことも可能です。また、本サービスで浮き彫りとなった脆弱性に対し、当社のサービスラインナップから脆弱性診断、ペネトレーションテスト、SIEM構築等の必要なソリューションをご案内することも視野に入れて展開いたします。
