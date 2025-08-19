日本経済新聞社主催のピッチコンテスト参加者募集！　スタートアップとアトツギベンチャー対象、グランプリには賞金100万円

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社が主催するピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH（グロース）」は、2025-26シーズンの参加者を、2025年9月5日（金）まで募集します。対象はスタートアップおよびアトツギベンチャーの経営者（詳細は募集概要参照）。

一次審査、ブロック大会を経て、2026年3月の全国大会でグランプリを獲得した企業には賞金100万円を贈呈するほか、日経媒体での紹介、アクセラレーションプログラムへの参加（予定）など、事業の飛躍を強力に後押しします。

応募は専用サイト（ https://pitch.nikkei.com/ ）から。

2024-25シーズン決勝大会の表彰式（25年3月、東京都千代田区）

NIKKEI THE PITCH ／ NIKKEI THE PITCH GROWTHとは

「NIKKEI THE PITCH(https://pitch.nikkei.com/)」は、日本経済新聞社が全国のスタートアップ、ベンチャー精神を持つアトツギ経営者、次世代の社会起業家や学生を支援するプロジェクトです。ピッチコンテストをはじめ、勉強会や交流会、支援サイトなどを通じて、多様なプレーヤーをつなぐハブとして、挑戦者の成長と日本のイノベーションを後押しします。今年度からは大企業のスタートアップ投資や事業連携を柱とした、コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）支援事業(https://pitch.nikkei.com/lp/cvcschool/index.html)もスタートしました。

「NIKKEI THE PITCH GROWTH（グロース）(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/)」は、2019年に始まった「スタアトピッチ」の流れをくむ、新規事業の成長に挑むスタートアップとアトツギベンチャーがビジネスプランを競うピッチコンテストの全国大会です。書類選考とブロック大会を勝ち抜いた企業が決勝大会に進出し、4分間のピッチで自社の事業をアピールします。

昨シーズンは400を超える応募企業から106社が書類選考を通過。ブロック大会ではバーチャルピッチラン（リアル審査と並行してピッチの模様をサイト上で公開審査）で競い合いました。ここから22の企業が決勝大会へ駒を進め、グランプリは横浜市立大学発のスタートアップ、CROSS SYNC（クロスシンク、横浜市、代表・高木俊介氏）が獲得しています。

過去の参加者からは、「日経主催コンテストでの受賞は信頼獲得に大きく寄与し、出資や協業のきっかけを得た」「受賞後の反響が非常に大きく認知度が飛躍的に向上した」といった喜びの声が多数寄せられています。

2024-25グランプリを獲得したCROSS SYNCNIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-25決勝大会のピッチ風景

NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-26 募集概要

■募集期間：2025年9月5日（金）まで。参加無料

- 募集概要・注意事項をよくお読みいただき、応募フォームよりご応募ください- その後、事務局指定のサーバーに １.事業概要書（A4を1枚） ２.事業計画書（地方予選でピッチをする際に使用予定のスライド資料など）をご提出いただきます

■応募資格：新規事業を立ち上げ、その成長に挑んでいるスタートアップ・アトツギベンチャー企業

- スタートアップ：創業15年程度までの未上場のスタートアップ企業・団体の経営者- アトツギベンチャー：既存事業の改革・新規事業に挑むアトツギ経営者・候補者（第三者事業承継も含む）

■審査の視点

- 独自性：他社が真似できない独創的な事業、画期的な技術やノウハウなどの強みを持つか- 市場性・成長性：今後の成長が見込める商品・サービスであるか、新市場の創出やゲームチェンジャーの可能性を秘めているか- ソーシャルインパクト：社会課題の解決につながる取り組みか- 収益性：事業として業績を上げている、または上げる見込みがあるか- 経営者の魅力：経営者としての資質や未来ビジョンが感じられるか

■表彰内容（予定）

グランプリ（賞金100万円）、準グランプリ（同50万円）、スタートアップ部門賞、アトツギベンチャー部門賞、オーディエンス賞ほか

- NIKKEI THE PITCHサイトにインタビュー記事掲載、日経電子版広告にて告知- アクセラレーションプログラム受講（予定）

■スケジュール

- 2025年9月中：応募期間終了後、一次審査- 2025年10月上旬予定：各地予選大会進出企業へのご連絡- 2025年10月中：予選大会進出企業向け説明会の開催- 2025年11月下旬～12月上旬：各地予選大会の開催（予定）：全国7ブロックに分かれて開催11月26日（水）：岡山開催（近畿ブロック、中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロック）12月9日（火）：東京開催（北海道・東北ブロック、関東ブロック、中部ブロック）12月10日（水）：東京開催（東京ブロックA、東京ブロックB）ご参加企業は、ブロック予選同日の「アクセラレーションプログラム」および、大交流会「NIKKEI THE PITCHオープンイノベーションフェスティバル」（東京ブロックA/Bは前日9日）の全てのプログラムにご参加いただくことが必須となります- 2026年3月8日（日）：東京都内にて決勝大会を開催- 2026年3月下旬以降：新聞発表（新聞掲載）・サイト内で結果公開決勝大会の模様や結果は日本経済新聞紙面やNIKKEI THE PITCHホームページにて、随時発表していきます

【ご参考】 NIKKEI THE PITCH 関連事業

- NIKKEI THE PITCH SOCIAL（ソーシャル）(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20SOCIAL/) ※参加者募集中

ソーシャルビジネスを事業展開ならびに起業検討している団体・個人・学生を対象にしたピッチコンテスト。一次審査通過者10人（予定）が、ファイナリストとして、事業やアイデアの磨き込みを経て、最終審査会に臨みます

- NIKKEI THE PITCH SOCIALBUSINESS SCHOOL(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20SOCIALBUSINESS%20SCHOOL/) ※第2期生募集中

人の歩かない道を行こう！ 社会課題・顧客課題解決を軸に、社会起業家の道に本気で挑戦する人のためのビジネススクール

主催：日本経済新聞社

プラチナパートナー：SMBCベンチャーキャピタル株式会社、レオス・キャピタルワークス株式会社、株式会社ストライク

シルバーパートナー：サラヤ株式会社

プラチナエリアパートナー：東和ハイシステム株式会社

エリアパートナー：西武信用金庫、きらぼし銀行、東日本銀行、山口フィナンシャルグループ

信金パートナー：城南信用金庫

後援・協力・メディアパートナー：農林水産省、独立行政法人国際協力機構（JICA）

