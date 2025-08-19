¡Ö¥¥ã¥éis¡×È¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤¬½é¾¦ÉÊ²½¡ª¤×¤Ë¤×¤Ë¤È¤·¤¿¿¨´¶¤Î¡Ö¤ª¿¬¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡×¤ò£¸·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¥ã¥é is¡×¡ÊURL: https://charaise.jp/¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÍÑ¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡¡¤ª¿¬¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡×¤ò¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖTOYS SPOT PALO¡×¡Ö¥«¥×¥»¥ë²£Ãú¡×¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ë¤Æ£¸·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/
¢¡Å¸³«Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/oshiri-zu0731.pdf
¤×¤ê¤×¤ê¤ª¿¬¤¬¥×¥ê¥Æ¥£¤Ê´°àúÈþ¾¯½÷3¿ÍÁÈ¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ý¤à¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¿¬¤¬À¤³¦°ì¥×¥ê¥Æ¥£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤·¤ê¤ÎÍÅÀº¡£¤ª¤×¤ê¡¢¤³¤×¤ê¤Ï¤ª¿¬¤¬±ø¤ì¤¿¤é¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¡¦¿¬～¥º¤Î¥Ú¥Ã¥È
https://charaise.jp/character/detail/5108
(C)︎¤Ý¤à¤³/¥¥ã¥éis
¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤«¤×¤¨¤Ü¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÍÑ¾¦ÉÊ¡¡³µÍ×
¾¦ÉÊ¡§¤ª¡¦¿¬～¥º¡¡¤ª¿¬¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡¡Á´£µ¼ï
²Á³Ê¡§333±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¸³«´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î22Æü¡Ê¶â¡Ë ～ Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¡§¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー£æ¡¢PALO¡¢PRIZE SPOT PALO¡Ê¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢TOYS SPOT PALO¡Ê¥È¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë²£Ãú¡¢Feedy Arcade
¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡× ¤«¤×¤¨¤Ü¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
¤ª¡¦¿¬～¥º¡¡¤ª¿¬¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡¡Á´£µ¼ï
¤¿¤ÆÌó5.8cm¡¡¡¡²Á³Ê¡§333±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤¬¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ã¤È¤·¤¿¿¨´¶¤Î¥¹¥¯¥¤ー¥º¡£
¡Ö¤×¤ê¤ß¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤³¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤¨¡×¡¢¡Ö¤³¤×¤ê¡×¡¢¡Ö¤ª¤×¤ê¡×¤ÎÁ´£µ¼ïÎà¡£
¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤ä¥¥ã¥éisÈ¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì
¡ÖAmazon¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¡¦¿¬～¥º¡×¤ä¥¥ã¥éisÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥éis¤ËÅÐÏ¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¡¹ÅÐ¾ìÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL:
https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A352484011%2Cp_4%3A¥¥ã¥éis&ref=blsl_s_ap_web_352484011(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A352484011%2Cp_4%3A%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9is&ref=blsl_s_ap_web_352484011)
¢¨Amazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ý¤à¤³¡×¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
X¡§https://x.com/puripurinpom/
¥¥ã¥éis¤È¤Ï
¥¥ã¥éis¤È¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¡ÖÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È´ë¶È¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³«È¯¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ØÏ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://charaise.jp/inquiry
https://charaise.jp
¥¥ã¥éis¡¡¸ø¼°X¡¡@charaise_of
¥¥ã¥éis¡¡¸ø¼°Instagram¡¡@charaise_of
¥¥ã¥éis¡¡¸ø¼°note charaise_of
´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¦¹³¶Ý»Ü¹©¤Î¡Ö²ó¤µ¤Ê¤¤¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×
¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ï¡¢¹³¶Ý¥·ー¥È»Ü¹©¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁàºî¤Î¤ß¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬Ê§¤¤½Ð¤·¤µ¤ì¤ëÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö²ó¤µ¤Ê¤¤¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦QR¥³ー¥É·èºÑ¤Î´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÈóÀÜ¿¨¡¢¹³¶Ý¥·ー¥È»Ü¹©¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤À¤±¤ÇOK¡×
¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO ¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¡¢±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ë100±ß¶Ì¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖTOYS SPOT PALO¡Ê¥È¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡×
¤É¤ì¤ò²ó¤¹¡© ²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©
TOYS SPOT PALO¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¸«¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢²ó¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢³«¤±¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È²ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¥³¥³¥í¤Ï¤º¤à¡Ö¡©¡×¤òTOYS SPOT PALO¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/
