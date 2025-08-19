忍者になれる一棟貸切宿、群馬・みなかみに誕生

株式会社LARKS

群馬県みなかみ町に、忍者屋敷をテーマにした一棟貸切宿泊施設「Ninja Villa みなかみ」が2025年8月15日、ついにオープンしました。

築50年以上の一戸建てをフルリノベーションし、安全性と快適性を備えながらも、遊び心あふれる内装に仕上げています。

忍者の世界と四季の絶景が交わる場所

宿に一歩足を踏み入れると、無垢材の温もりと和モダンの空間、そして忍者屋敷らしい隠し通路や仕掛けが待っています。

テラスからは、季節ごとに表情を変える田園風景と雄大な山並み。

夏は青々とした稲が風に揺れ、秋は黄金色のじゅうたんが広がります。

サウナで“ととのう”ひととき

国産檜を使ったバレルサウナを完全プライベートで利用可能。

見晴らしのいいテラスから自然を眺め、心と体をゆるめる至福の時間を過ごせます。

東京から1.5時間、一年中楽しめるみなかみ

夏：透明度抜群の利根川でラフティングやキャニオニング

秋：紅葉と温泉めぐり、果物狩り

冬：谷川岳や川場、苗場スキー場など、パウダースノーが楽しめる複数のスノーエリアへアクセス抜群

春：新緑と花の季節にハイキング

■代表コメント

秩父の「子どもが主役の貸切宿 Villa Brave」の運営で培った経験から、今回は“忍者”をテーマに、家族連れや仲間同士で宿の滞在そのものを楽しめる空間を作りました。個人的にもとても惚れ込んでいる四季折々の美しさが感じられる立地です。スキーや川遊びの拠点としてはもちろん、季節ごとに新しい土地の魅力に出会えます。

（株式会社LARKS 代表取締役 杉澤奈津紀）

■Ninja Villaみなかみ概要

オープン日：2025年8月15日

所在地：群馬県利根郡みかなみ町政所51-1

アクセス：関越自動車道 月夜野ICから車3分

チェックイン、チェックアウト：15:00／10:00

定員：6名

1棟1泊料金：28,096円～(税込・清掃費込、オープン時 先着割引適用価格)

Airbnb：https://www.airbnb.com/l/8MP3HLQr

Booking.com：https://www.booking.com/hotel/jp/ninja-villa-minakami-minakamiting.ja.html

会社概要

会社名：株式会社LARKS

事業内容：コンセプト型貸切宿の企画、運営、運用代行

所在地：〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町1539-13

代表取締役：杉澤奈津紀

【本件に関するお問合せ先】

メール：sugisawa@larks-corp.jp