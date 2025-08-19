クリエイター300名が活動する「ガーデン」、企業タイアップ募集開始

AKKA-Music

クリエイター特化型オンラインコミュニティ「ガーデン（Creator’s Garden）」は、プレオープン開始からわずか1ヶ月で、参加者数300名を突破しました。



参加者の約60％にあたる180名がイラストレーターであり、その他にも作曲家、映像クリエイター、Live2Dモデラーなど、多様なジャンルのクリエイターが集まっています。

このたび、企業とクリエイターの新たな接点を創出するため、企業様向けの広告掲載およびタイアップ企画の募集を正式に開始いたします。

プレオープン特別キャンペーン概要

- 対象枠：Discordサーバー内「広告・お知らせチャンネル」＋月1回の全体アナウンス- 通常価格：25,000円／月（税込）- 特別価格：7,000円／月（税込）- 契約期間：最大3ヶ月まで- 募集期間：プレオープン期間中限定

この広告枠は、企業様の商品・サービス情報をクリエイター層へ直接届けることが可能です。

特に、クリエイター向け商材・採用情報・コラボ企画などとの相性が高く、短期間での高い認知効果が見込めます。

広告・タイアップ活用事例

コミュニティ概要

運営情報

- イラスト制作コンテストの開催- クリエイター向けツールやサービスの紹介- 新商品のモニター募集やレビュー依頼- コラボ商品の企画・販売促進- 制作パートナー募集・採用告知- 名称：Creator’s Garden（通称：ガーデン）- 形式：Discordオンラインコミュニティ- 人数：プレオープン1ヶ月で300名超- 参加者構成：イラストレーター（180名）、作曲家、映像クリエイター、Live2Dモデラー 他- 活動内容：作品発表、コラボレーション、企業案件のマッチング

Creator’s Garden 運営事務局

代表：春日 章宏

公式サイト：https://creators-garden.com/