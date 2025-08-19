こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】～魅惑の秋に個性溢れるユニークな“ハロウィン”スイーツや期間限定フォトスポットが登場～秋の味覚とハロウィン気分を味わえるイベントを開催
期間： 2025年10月1日（水）～10月31日（金）
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2025年10月1日（水）から10月31日（金）の期間中、ホテルハロウィンを楽しめるイベントを開催。ホテル内レストランで展開するホリデービュッフェとディナービュッフェでは、秋の収穫を祝う祭典“ハロウィン”をイメージしたデザートをご提供いたします。
今回ビュッフェで展開するデザートでは、ミイラに見立てたチョコレートタルトやお化けマシュマロをトッピングしたパンプキンムース、ハロウィンの定番ジャック・オー・ランタンを描いた花餅など、全8種の期間限定ハロウィンデザートをご用意いたしました。また、ディナービュッフェ限定でペストリーシェフと一緒にロリポップを作る「ハロウィンお菓子工房」イベントを実施。お好みでチョコレートをまぶしてトッピングを飾り、あなただけのオリジナルロリポップ作りをお楽しみください。さらに、この秋だけのハロウィンフォトスポットも期間限定で登場いたします。可愛らしいお化けやパンプキンがデコレーションされた、このシーズンだけのフォトスポットでハロウィンの思い出の一枚を残されてはいかがですか。
遊び心溢れるユニークなデザートやフォトスポットなど、秋の味覚とハロウィン気分を存分に味わいながらシェラトン沖縄サンマリーナリゾートにて秋の時間をお過ごしください。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com
【ホリデーランチビュッフェ・ディナービュッフェ 期間限定ハロウィンデザートについて】
今シーズンのビュッフェで展開するデザートでは、ミイラに見立てたチョコレートタルトやお化けマシュマロをトッピングしたパンプキンムース、ハロウィンの定番ジャック・オー・ランタンを描いた花餅など、全8種の期間限定ハロウィンデザートをご用意いたしました。ディナービュッフェ限定でペストリーシェフと一緒にロリポップを作る「ハロウィンお菓子工房」イベントを実施いたします。
＜ハロウィンデザートメニュー＞
・THE ハロウィン ～竹炭と紅芋のロールケーキ～
・チョコレートのミイラタルト
・ハロウィンパンプキンムース
・マロンとカシスの目玉ヴェリーヌ
・お化けのクッキーシュークリーム
・秋果物のマチェドニア ～ハロウィンの装い～
・吸血鬼の赤ワインゼリー
・ジャック・オー・ランタン かぼちゃの花餅
＜ディナービュッフェ限定イベント「ハロウィンお菓子工房」＞
ディナービュッフェ限定で、世界にひとつだけのハロウィンロリポップをホテルのペストリーシェフと一緒に作るイベントを開催いたします。ロリポップをホワイトチョコレートにディップ、トッピングを飾りつけてオリジナルデザートの完成。美味しくて楽しい、秋の夜限定のスイートなひとときをお楽しみください
■ペストリーシェフ 錦織 泰宏（にしきおり やすひろ）
デザートには、りんご、洋梨、栗などの秋の果物を使用し、季節感を楽しめるとともに、視覚的にも楽しんでいただけるよう見た目も華やかに工夫を凝らしました。ハロウィンにぴったりなオレンジ、黒、紫、赤といったカラーを取り入れ、ペストリーメンバー全員でアイデアを出し合い、一つひとつ丁寧に仕上げたメニューです。また、ジャック・オー・ランタンやお化け、コウモリなど可愛いキャラクターをデコレーションに施し、ハロウィンの雰囲気をお楽しみいただけるデザートとなっております。さらに沖縄食材、紅芋、ぜんざいを取り入れ、地域の味わいも楽しんでいただけるように工夫いたしました。味わいはもちろん、見た目もこだわったハロウィン限定デザートをお楽しみください。
館内には思わず笑顔になる可愛らしいフォトスポットが登場。可愛らしいパンプキンやちょっぴりお茶目な小さなおばけ達が皆様をお出迎えいたします。夏の名残を感じる沖縄の陽気な空気の中、「秋のハロウィン×南国リゾート」という特別なひと時を思い出の一枚に。
【期間】2025年10月1日(水)~10月31日(金)
