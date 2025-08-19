2025年8月30日（土）、韮崎大村記念公園螢雪寮にて「夕涼み会」が開催されます。スタンプラリーやキッチンカー、ライトアップなど、家族や友人と楽しめる催しが盛りだくさん。夏の終わりを、涼やかな夜風とともにお楽しみください。















韮崎大村記念公園螢雪寮を会場に、夏恒例の「夕涼み会」が8月30日（土）17時から20時30分まで開催されます。

園内の各スポットを巡るスタンプラリー（先着50名）では、全てのスタンプを集めると花火をプレゼント。農産物直売や旬のフルーツ、生ビールなどの販売に加え、焼き鳥やかき氷などのキッチンカー3台も出店します。

また、創新苑のライトアップやピアノの生演奏も予定されており、昼間とは違った公園の魅力を満喫できます。夏の締めくくりに、ぜひご家族・ご友人とお立ち寄りください。

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7856.html

山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜螢雪寮（けいせつりょう）♪

2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した、韮崎市名誉市民で北里大学特別栄誉教授の大村智博士が、幼少期から山梨大学を卒業するまで過ごした生家です。





主屋は明治40年ごろ、土蔵は大正5年ごろに建てられました。

地域を代表する養蚕農家の伝統を受け継ぐ建物としての価値が認められ、令和2年4月3日に韮崎市では初めて登録有形文化財（建造物）に登録されました。

その後、大村智博士から市に寄贈されたことを受け、建築当時の状態を残しつつ、後世へ継承・保存していくため、文化庁の助言を受け解体修理・復元を進め、令和3年4月からセミナー・ワークショップや地域の集いの場などで利用ができる施設としてオープンしました。

また、県外から韮崎市に移住を検討している方が、移住前にまちの様子を知るため、一定期間、地域の環境や雰囲気を感じ体験し、韮崎市での生活をお試しできる「お試しハウス」もご利用いただけます。









郷土の偉人を生み出した「螢雪寮」で、様々な学びや交流などの人材育成の場としてご活用ください！

※螢雪寮の詳細は、韮崎市大村美術館ホームページをご覧ください。

http://nirasakiomura-artmuseum.com/