オリパワン1周年記念イベントはまだまだ続く！今週も豪華コラボ＆111%還元ガチャ、ミラクルゲージ開催！
オンラインオリパサイト「オリパワン」（https://oripaone.jp）では、8月31日（日）まで開催中の1周年記念イベントにて、今週も注目企画を連日展開いたします。
今回の目玉は、豪華コラボガチャの連発リリース、還元率111%の特別ガチャ、そしてレア排出率を強化した「ミラクルゲージ期間」の3本立てです。
周年ならではの超還元仕様で、ファン必見の1週間をお届けします。
豪華コラボガチャが今週も続々登場！
今週も、有名ショップとの豪華コラボガチャをリリースします。
いずれもアド確定仕様で、激レアなカードが揃ったスペシャルラインナップです。
8月18日（月）：COLLECTOR'S SHOP LIT コラボ
8月19日（火）：トレカの宮殿 コラボ
8月23日（土）：ローリエ コラボ
8月24日（日）：トレカバース秋葉原 コラボ
ショップごとの個性を活かした企画で、見逃せない内容となっています。
「1周年ミラクルゲージ期間」に突入！
8月19日（火）～8月26日（木）の期間、通常よりもレアカード排出率が大幅に高まる「1周年ミラクルゲージ期間」に突入します！
普段はなかなか出会えないカードが手に入りやすくなる特別期間です。
1周年だからこそ実現した、今だけのチャンス。
ぜひこの期間を活用して、憧れのレアカードを狙ってください！
1周年イベントは8月31日まで開催中！
オリパワンの1周年記念イベントは、今回の目玉企画以外にも豪華な特典やキャンペーンを多数展開しています。
詳細は特設サイトや公式Xをご確認ください。
1周年記念特設サイト：https://lp.oripaone.jp/1st-anniversary/
最新情報は公式Xから発信中！
オリパワン公式： https://x.com/oripaone
オリパワン中の人： https://x.com/oripaone_naka
オリパワンとは
「オリパワン」は、カードファンに向けたオンラインオリパ（オンラインくじ）サービスです。
自宅から手軽にガチャ感覚でカードを楽しめる点が好評を博し、サービス開始から1周年を迎えました。
今後も、ユーザーの皆様に“ワクワク”と“夢”をお届けできるサービスを目指してまいります。
会社概要
社名： 株式会社KECAK
設立： 2024年4月1日
代表者： 原 徹也
所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F
資本金： 1,000,000円
URL： https://kecak.jp/