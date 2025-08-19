オリパワン1周年記念イベントはまだまだ続く！今週も豪華コラボ＆111%還元ガチャ、ミラクルゲージ開催！

株式会社KECAK

オンラインオリパサイト「オリパワン」（https://oripaone.jp）では、8月31日（日）まで開催中の1周年記念イベントにて、今週も注目企画を連日展開いたします。

今回の目玉は、豪華コラボガチャの連発リリース、還元率111%の特別ガチャ、そしてレア排出率を強化した「ミラクルゲージ期間」の3本立てです。

周年ならではの超還元仕様で、ファン必見の1週間をお届けします。

豪華コラボガチャが今週も続々登場！

今週も、有名ショップとの豪華コラボガチャをリリースします。

いずれもアド確定仕様で、激レアなカードが揃ったスペシャルラインナップです。

8月18日（月）：COLLECTOR'S SHOP LIT コラボ

8月19日（火）：トレカの宮殿 コラボ

8月23日（土）：ローリエ コラボ

8月24日（日）：トレカバース秋葉原 コラボ

ショップごとの個性を活かした企画で、見逃せない内容となっています。

「1周年ミラクルゲージ期間」に突入！

8月19日（火）～8月26日（木）の期間、通常よりもレアカード排出率が大幅に高まる「1周年ミラクルゲージ期間」に突入します！

普段はなかなか出会えないカードが手に入りやすくなる特別期間です。

1周年だからこそ実現した、今だけのチャンス。

ぜひこの期間を活用して、憧れのレアカードを狙ってください！

1周年イベントは8月31日まで開催中！

オリパワンの1周年記念イベントは、今回の目玉企画以外にも豪華な特典やキャンペーンを多数展開しています。



詳細は特設サイトや公式Xをご確認ください。

1周年記念特設サイト：https://lp.oripaone.jp/1st-anniversary/

最新情報は公式Xから発信中！

オリパワン公式： https://x.com/oripaone

オリパワン中の人： https://x.com/oripaone_naka

オリパワンとは

「オリパワン」は、カードファンに向けたオンラインオリパ（オンラインくじ）サービスです。

自宅から手軽にガチャ感覚でカードを楽しめる点が好評を博し、サービス開始から1周年を迎えました。

今後も、ユーザーの皆様に“ワクワク”と“夢”をお届けできるサービスを目指してまいります。

会社概要

社名： 株式会社KECAK

設立： 2024年4月1日

代表者： 原 徹也

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F

資本金： 1,000,000円

URL： https://kecak.jp/