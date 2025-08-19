イシン株式会社による当社株式の取得（子会社化） に関するお知らせ

「つなぎ」、「つながる」、「つなげる」をコンセプトに、日本全国を縦横無尽に動いてあらゆる機関、企業、人、モノ、コトを"CONNECT"していく会社の株式会社OK Junction（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：漆畑 慶将、以下「OKJCT」）は、2025年8月18日にて、東京証券取引所グロース市場に上場するイシン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、コード番号：143A 東証グロース市場、以下「イシン社」）によるOKJCTの株式譲渡契約を締結し、2025年10月1日付けでイシンの完全子会社となることをお知らせします。

OKJCTは、これまで自治体向けイベントの企画・運営を強みとし、地域課題の解決やスタートアップ支援において豊富な実績とノウハウを有してきました。また、イシン社は、「世界的な視野を持った事業家たちが差別化された事業を通じて社会の進化に貢献する」という理念のもと、官公庁と民間企業の共創を支援する「公民共創事業」、イノベーションをテーマとし国内外のスタートアップ企業の情報ポータルを提供する「グローバルイノベーション事業」、国内成長ベンチャー企業のブランディングを支援する「メディアPR事業」、さらに企業の採用課題を解決する「HR事業」を展開しております。

OKJCTの持つノウハウとイシン社が持つ公民共創事業における自治体ネットワーク、グローバルイノベーション事業及びメディアPR事業で培った国内外のスタートアップとのネットワークなどのアセットを掛け合わせることで、ここからさらに自治体とスタートアップの共創を促進し、地域発のイノベーション創出を加速してまいります。

◆本件の日程

◆イシン株式会社(イシン社)について

1999年、日本で最初のベンチャー業界メディア『ベンチャー通信』を皮切りに、『Best Venture100』『経営者通信』『ニッポンの社長』『自治体通信』など、これまでにない独自のメディアを企画・運営。「世界的な視野を持った事業家たちが差別化された事業を通じて社会の進化に貢献する」という理念のもと、官公庁と民間企業の共創を支援する「公民共創事業」、イノベーションをテーマに情報ポータルサービスを提供する「グローバルイノベーション事業」、メディアを通じて成長企業のブランディング・マーケティング支援を行う「メディアPR事業」に加え、2025年4月より企業の採用課題解決を支援する「HR事業」を新設し、４つの事業セグメントを展開しています。





◇イシン社概要

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

(2025年8月17日現在)

◆株式会社OK Junction(OKJCT)について

「つなぎ」、「つながる」、「つなげる」をコンセプトに、日本全国を縦横無尽に動いてあらゆる機関、企業、人、モノ、コトを"CONNECT"していく会社です。そして、"CONNECT"のみならず、それらを"SCRAMBLE"しながらやがて"JUNCTION"していきます。常に変化してするこの時代には、新しい技術や手法が日々生まれています。そんな中で価値を再定義するには、今までにない取り組みや領域へチャレンジしていく必要があります。新しい価値が存在する未来に、よりよい体験を提供していくために、まずはスタートしていきましょう。～Junction the World, connecting you～ 株式会社OK Junction

◇OKJCT概要

名称：株式会社OK Junction（オーケージャンクション）

代表取締役：漆畑 慶将

設立 : 2022年11月

資本金 : 1,000千円

本社所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26F

事業内容 :１．「共創施設」の企画・研究・開発・運営・コンサルティング

２．「コミュニティマネジメント」に関する企画・研究・開発・運営・アドバイ

ザリー

３．「スタートアップ」に関する企画・研究・開発・運営・支援サービスの提供

４．「オープンイノベーション」に関する企画・研究・開発・運営・支援

サービスの提供

５．市場調査、宣伝、広報、広告業務及び総合的な

コミュニケーション・サービス

６．新聞社・放送局等のメディアに関する支援の調査、研究、コンサルティング

７．イベント、セミナーの企画及び運営支援

会社ホームページ： https://okjct.com

(2025年8月17日現在)

