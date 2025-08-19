株式会社CLUEのDroneRooferが産業用赤外線ドローン「DJI Matrice 4T」に対応

株式会社CLUE

ドローン関連ソフトウェア事業を展開する株式会社CLUE（本社：東京都港区、代表取締役 阿部亮介、以下CLUE）は、ドローンを活用した屋根・外装の点検・積算サービス「DroneRoofer」において、DJI製の産業用赤外線ドローン「DJI Matrice 4T」への対応を新たに開始したことをお知らせいたします。

「DJI Matrice 4T」は、従来モデル（DJI Mavic 3T）と比べて赤外線カメラの高解像度化や112倍のハイブリッドズームなど、多くの性能向上がなされており、屋根・外壁の雨漏りの検査、太陽光パネルの異常検出、さらには従来困難だった外壁タイルの浮きの調査など、活用領域の拡大が可能になります。

CLUEでは本対応を契機に、太陽光パネル、ビル・マンション、学校・病院などの大規模建築物を中心とした多様な現場において、ドローンを活用した安全で効率的な点検ソリューションの提供を加速してまいります。

■ DJI Matrice 4Tの特徴- 赤外線カメラ「高解像度モード」- - 従来品と比較して大幅に解像度が向上した赤外線映像を確認できるため、外壁タイルの浮き等を判断するための微細な温度差をリアルタイムで確認しやすくなります。- - 微細な温度差がより鮮明に可視化される事で、水漏れ・太陽光パネルの異常に加えて、これまで可視化できなかった外壁タイルの浮きについても確認しやすくなります。- 可視光カメラ112倍ハイブリッドズーム- - 16倍の光学ズームと最大112倍のハイブリッドズームで撮影ができます。- - ビルや大型施設などの大規模建築物の点検において、壁面から離れた場所からでも、外壁のクラックやタイルの剥がれ、など微細な異常を高精細に撮影・記録することが可能です。■ DJI Matrice 4Tによって広がるDroneRooferの活用ケース- 水漏れの検出- - 高解像度の赤外線映像により、温度差をより細かく視認でき、発見しづらい水漏れも把握する事ができます。- 太陽光パネルの異常検出- - 高解像度の赤外線映像によりホットスポットをピンポイントに把握することができます。- 外壁タイルの浮きの調査- - 高解像度の赤外線映像により、外壁タイルと下地のわずかな浮きの確認がしやすくなります。- 壁面から離れた安全な距離からの点検- - 点検者が高所に上がることなく、壁面から離れた場所から高精細な映像の確認を行うことで、安全性と作業効率を両立します。

「DroneRoofer」は、ドローンを活用した屋根・外装点検を誰でも簡単・安全・効率的に行える標準ツールとして、これまで多くの現場で活用されてきました。今回の「DJI Matrice 4T」への対応により、屋根や外装だけでなく、太陽光パネル、ビル・マンション、学校・病院などの大規模建築物の点検にも対応できる精度と柔軟性を獲得しました。

今後はこうした大規模点検ニーズへの対応強化を視野に入れ、さらなる利便性の向上と、点検業務のデジタル化・省力化を推進してまいります。

■ デモ飛行のご案内（導入をご検討の企業様限定）

今回の対応による新たな点検の可能性を、実際に体験いただけるデモ飛行を随時受付中です。太陽光パネルや大規模建築物の点検におけるドローンの活用にご興味をお持ちの企業様は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

■ DroneRoofer（ドローンルーファー）について

「DroneRoofer」は、画面タッチの簡単操作で安全にドローンの操縦を行うことができるモバイルアプリです。また、アプリのほか、点検業務に必要となるドローン本体、保険、iPad、飛行許可、アフターサービス等をパッケージにして提供しており、誰でも簡単にドローンを使った屋根外壁点検ができるようなサポートをワンストップで実施しています。

屋根外壁点検の現場の声を元に開発された「DroneRoofer」は、サービス開始以来、顧客の課題に紐づいた新機能の開発や充実したサポート体制をご評価いただき、全国の屋根外装工事事業者、リフォーム会社、ハウスメーカーを中心に、急速にユーザ企業を拡大しております。

URL：https://drone-roofer.com/

■ 株式会社CLUEについて

2014年8月22日設立。「ドローンが当たり前に飛び交う社会に」をビジョンに掲げ、建設業向けにドローンを活用したソフトウェアを展開。業界特化型のSaaS事業として戸建て物件の屋根外装点検をワンタップで実現する「DroneRoofer」、リフォーム・点検事業の営業・積算・見積業務を効率化する「RooferCloud」、建設現場のDXを推進する「ドローン施工管理くん」を提供。現場の声に基づいた直感的で使いやすいプロダクト開発と、カスタマーサクセスを強みとし、製品導入後は当社のサービスを活用したドローンの業務定着を専門スタッフが手厚くサポートする体制を整えています。

また、産業用のドローンの導入・活用支援やドローンを活用したDX化の実現に向けた検証・プロジェクト支援、業務定着・定着後のサポートなどをワンストップで対応する「ドローンを活用したDX支援サービス」の提供も行なっており、テクノロジーを用いた建設業界の課題解決に貢献しています。

■ 株式会社CLUE 会社概要

会社名：株式会社CLUE

代表者：代表取締役 阿部亮介

所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13階

設立：2014年8月

URL：https://corp.t-clue.com

お問合わせ先：support@t-clue.com