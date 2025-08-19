こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
誕生50周年！かわいさとノスタルジーがMIXされた『モンチッチ』の文具雑貨シリーズが8月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、2024年に誕生50周年を迎えた、世代を超えて愛されているキャラクター『モンチッチ』の文具雑貨シリーズ（全10種・242円～2,090円 税込）を2025年8月下旬より発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」の仲むつまじい“ペア柄”や、キャラクターの愛らしさが詰まった“パターン柄”など、思わず手に取りたくなるデザインで展開。さらに、1970年代当時のレトロなムードを感じさせるチェック柄にも注目。かわいさとノスタルジーがMIXされた、世代を問わずに楽しめるデザインでラインアップしています。
【 『モンチッチ』とは 】
『モンチッチ』は1974年に株式会社セキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。1974年の発売から現在までに30カ国以上、累計7,000万体以上を販売しています。世界中のファンに愛され続け、2024年には誕生50周年を迎えました。
■モンチッチ公式サイト ： https://www.monchhichi.co.jp/
■モンチッチ公式X ： https://x.com/monchhichi126
■モンチッチ公式Instagram ： https://www.instagram.com/monchhichi_official
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/115642/115642_web_1.png
【 ラインアップ 】
「パタパタメモ」 全2柄 各550円（税込）
「メモミニ」 全2柄 各242円（税込）
「スクエアリングノート」 全2柄 各660円（税込）
「付箋メモ５C」 全2柄 各605円（税込）
「ぷっくりシール」 全2柄 各462円（税込）
「ミラーステッカー」 全8柄 各550円（税込）
「クリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
「スクエアサガラ刺繍ポーチ」 全2柄 各2,090円（税込）
「ぬいぐるみ巾着」 全2柄 各1,980円（税込）
「カラビナ付ふわミニポーチ」 全4柄 各1,870円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月～金曜日（祝日を除く） 9：30～17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
