Carbon EX、九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP）に参画

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役： 西和田浩平、竹田 峻輔、以下「当社」）は、九州環境エネルギー産業推進機構（以下「K-RIP」）に参画しました。また、同機構が主催する第152回エコ塾「よくわかるGX2040ビジョン 第2回『排出量取引と北九州におけるGXの取組み』」にて、当社Co-CEOの陰山 貴之が講演に登壇しました。

九州の脱炭素社会に向けた連携と貢献

K-RIPは、環境・リサイクル・再生可能エネルギーなどの分野で、地域企業の事業創出と成長を支援する産学官ネットワークです。特に中小企業にとって、GX（グリーントランスフォーメーション）を実現するには、資金・情報・技術といった外部資源との連携が不可欠であり、K-RIPはそのための共創基盤として機能しています。

再エネ導入が全国屈指の水準で進む九州地域は、GXの次なるステージとして、GX-ETS（排出量取引制度）の義務化への対応が喫緊の課題です。政府の「GX2040ビジョン」では、GX-ETSの本格施行とともに、企業の排出責任を市場メカニズムで転換していく方向性が明確に示されています。

当社は、こうした背景を踏まえ、九州における脱炭素の実装支援を強化すべくK-RIPに参画し、地域企業と共にカーボンクレジットを活用した戦略的なGXの実現を目指してまいります。

エコ塾で、GX-ETS義務化時代におけるクレジットの役割を提言

2025年7月3日（木）に開催されたK-RIP主催の第152回エコ塾では、「GX-ETS時代におけるクレジットの重要性と企業がとるべき戦略」と題し、当社Co-CEOの陰山 貴之が登壇しました。

講演では、今後義務化が予定されているGX-ETS制度の全体像と、排出量取引市場におけるクレジットの本質的価値について解説。企業にとってCO2の「見える化」やクレジット創出が単なる環境対策ではなく、調達・財務・経営に影響する戦略的テーマであることを強調しました。また、GX2040ビジョンの中で掲げられている「脱炭素による産業競争力の強化」に向けた、企業と地域の取るべきアクションについても提言しました。

今後の展望

当社は、カーボンクレジットの創出・取引・活用を通じて、地域経済とGXの好循環を生み出す支援を行ってまいります。K-RIPをはじめとする地域ネットワークと連携し、排出量取引制度への備えや、再生可能エネルギーの価値を最大化するソリューションを提供することで、九州から全国・世界へと広がるGXモデルの構築に貢献してまいります。

九州環境エネルギー産業推進機構について

団体名：九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP）

代表者：会長 清本 邦夫

所在地：福岡市博多区東光2丁目7番25号 正興電機製作所本社ビル本館2階

WEBサイト：https://k-rip.gr.jp/

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2.カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3.カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

