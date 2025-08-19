明日8.20（水）『アマチュア』 ブルーレイ＋DVDセット 発売！地上約35ｍの空中プールを大爆破！？映画史上まれに見る革新的なセットで挑んだ、究極の撮影に迫る！！

株式会社ハピネット

アカデミー賞(R)主演男優賞受賞のラミ・マレック主演、「ミッション・インポッシブル」、「ボーン・アイデンティティ」に次ぐ、新たなるスパイアクション・サスペンス『アマチュア』を明日2025年8月20日（水）にブルーレイ+DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットで発売いたします。

この発売を記念し、映画史上まれに見る革新的なセットで挑んだ、地上約35mの空中プールを大爆破する究極の撮影に迫る映像を、ボーナス・コンテンツから解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wqv7JQVH6Nc ]

この映像では、ラミ・マレック演じる主人公のCIA分析官チャーリー・ヘラーが、高さ約35mにある空中プールを丸ごと大爆破して、妻の仇であるテロリストへの復讐を遂げるシーンの撮影手法に迫ります。特殊効果監修のガレス・ウィングローブは、減圧装置や水圧ブレーキを駆使した仕掛けを解説し、「大量放水を何度も撮るなんて、ムチャもいいところだ」と苦笑い。さらに、ガラス張りのプールを造り、側面を爆破して底のパネルを落下させる大胆な演出は、安全確保のため精密な制御装置を導入。ジェームズ・ホーズ監督も「危険と隣り合わせだから準備がすべてだ」と語り、5台のカメラで長時間かけて挑んだ緊迫の撮影や、大胆かつ精密な特殊効果の全貌を体感することができます。スリルと大迫力に満ちた本作の大きな見どころに触れる貴重な映像です。



この度発売する『アマチュア』のブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、そしてデジタル配信（購入）には、今回解禁となった映像を含む「夜のプール」のほか、撮影現場やプロダクション・デザインなどにも触れる「撮影場所」、豪華キャストに迫る「役者たち」、美しい音楽に迫る「レコーディング」、そして惜しくも本編には収録されなかった「未公開シーン」など、充実したボーナス・コンテンツを収録！

冷静な頭脳が暴走する、圧巻のスリルと壮大な復讐劇『アマチュア』を、ぜひブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）で、お楽しみください！

■特殊効果とデジタル技術で挑んだ、ダイナミックな破壊シーン

本作では、ベルリンを舞台にラミ・マレック演じるCIA分析官チャーリー・ヘラーが、妻サラの死に関与したテロリストに復讐を果たす物語が描かれる。中でも目を引くのは、地上約35mの空中プールが崩壊するダイナミックなシーンだ。屈指の難関となったこの場面は、ロンドンのエンバシー・ガーデンズ・ヴォクソール・ホテルのガラス張りブリッジプールで撮影された。物理効果とデジタル効果を組み合わせ、SFXリグでプールの壁を破壊し、俳優はワイヤーで吊ってリアルな表情を収録。水はコンピュータで複雑にシミュレーションされ、青いLEDの光や泡の動きまで綿密に再現された。実写の迫力と視覚効果の精密さが融合したこの撮影は、チームの創意と技術の結晶であり、観る者に極限の現場が持つ緊張と興奮を伝えてくれるだろう。

■商品データ

2025年8月20日（水）発売

『アマチュア』

ブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2025 20th Century Studios.

公式サイト：https://www.20thcenturystudios.jp/movies/amateur

ストーリー：CIA最高のIQを持つが、殺しは“アマチュア”の分析官チャーリー。最愛の妻の命を奪った国際テロ組織にたった一人で挑む。スパイ映画史上最も無謀で予測不能な復讐劇の驚くべき結末とは！？