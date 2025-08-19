AI検索時代に対応する次世代MEO対策サービス「オプティマMEO」を提供開始。月額14,000円からの業界最安値水準で、店舗ビジネスの集客を最大化。

株式会社オプティズム

「変化の連続を楽しめる社会をデザインする」をビジョンに掲げ、AI時代のデジタルマーケティングを支援する株式会社オプティズム（本社：東京都文京区、代表者：大木 勇）は、GoogleのAI検索（AI Overviewなど）に対応した新しいMEO対策サービス「オプティマMEO」の提供を開始いたしました。本サービスは、独自のノウハウと効率的な運用体制により、月額14,000円からという業界でも最安値水準の価格を実現しました。

「オプティマMEO」サービス詳細ページ：https://www.optism.jp/optima_meo_lp

提供の背景

近年、Google検索に「AI Overview」が導入されるなど、検索エンジンのあり方が大きく変化しています。ユーザーが求める情報に対して、AIがWeb上の情報を要約して提示する形式が主流になりつつあり、店舗やサービスを探す際の行動も変容しています。

このようなAI検索時代において、地域に根差したビジネス（ローカルビジネス）を展開する飲食店、美容室、クリニック、小売店などがオンラインで顧客を獲得するためには、従来のMEO対策（Map Engine Optimization）から一歩進んだ、「AIに最適化された情報発信」が不可欠です。

しかし、多くの店舗事業者様からは、「何から手をつければ良いかわからない」「専門知識を持つ人材がいない」「MEO対策は高額で手が出せない」といった声が聞かれました。

こうした課題を解決するため、株式会社オプティズムは、最先端のAI検索トレンドに対応しつつ、圧倒的なコストパフォーマンスを両立した「オプティマMEO」の提供を開始いたしました。

AI検索対応MEOサービス「オプティマMEO」の概要

「オプティマMEO」は、Googleマップをはじめとする地図アプリ上での検索順位を最適化し、店舗への来店促進を最大化するサービスです。特に、AIが検索結果を生成する際に重視する「情報の網羅性」「正確性」「鮮度」を高めることに注力しています。

「オプティマMEO」の主な特徴

1. AI検索への対応

AIは、ユーザーの質問に対してGoogleビジネスプロフィールに登録された情報を直接参照し、口コミの要約やQ&Aを基に回答を生成します。オプティマMEOでは、AIに評価されやすい情報構造を構築します。

情報の最適化： AIが参照する店舗の基本情報、サービス内容、価格などを網羅的かつ正確に整備します。

口コミ促進と管理：質の高い口コミを増やすための施策を実施し、寄せられた口コミに対しては、ポジティブ・ネガティブを問わず真摯な返信を代行します。

戦略的な情報発信： 最新情報やキャンペーン、イベントなどの投稿を定期的に行い、情報の「鮮度」を高く保ちます。

2. 月額14,000円～、業界最安値水準の価格設定

一般的なMEO対策サービスの費用相場が月額3万円～5万円である中、「オプティマMEO」は月額14,000円からという低価格を実現しました。独自の運用ノウハウとシステムの活用により業務を効率化し、MEO対策の導入ハードルを大幅に下げることで、これまでコスト面で導入を諦めていた小規模事業者様にもご活用いただけます。

初期費用： 0円～

月額費用： 14,000円（税別）～

※契約期間やプランにより料金は変動します。詳細については、お問い合わせください。

3. MEOにとどまらない統合的なデジタルマーケティング支援

当社はMEO対策を主軸としながら、Webサイト制作、SNS（LINE、Instagramなど）マーケティングを組み合わせた統合的なデジタルマーケティング支援を得意としています。Googleマップからの集客だけでなく、その先の予約や購買に繋げるための最適な戦略をご提案します。

今後の展望

株式会社オプティズムは、「オプティマMEO」の提供を通じて、AI時代の変化に対応する店舗事業者様を強力にサポートしてまいります。今後は、さらにAIを活用した分析機能の強化や、より広範な業種に特化したプランの開発を進め、全てのローカルビジネスが持続的に成長できる社会の実現を目指します。

会社概要

会社名：株式会社オプティズム

所在地：〒112-0003 東京都文京区春日2-10-15 志知ビル6F

代表者：大木 勇

事業内容：

デジタルマーケティング事業

WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

SNS運用代行および関連する一切の事業

会社URL：https://www.optism.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

企業名：株式会社オプティズム

担当者名：広報担当

TEL：03-6691-4954

E-Mail：info@optism.jp