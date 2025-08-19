こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
キングソフト、扉付き屋内配送・配膳ロボット「Lanky Porter Box」の提供を開始
～パスワードで開閉できる密閉扉による安全な配送、配膳を実現！病院や高齢者施設、ホテルなど衛生管理が重要な現場で活躍！～
キングソフト株式会社（代表取締役会長兼社長：馮 達、本社：東京都港区 以下、キングソフト）は、運搬中の内容物を保護する扉付き屋内配送・配膳ロボット「Lanky Porter Box（ランキーポーターボックス）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
・Lanky Porter Box サービスサイト https://ai.kingsoft.jp/lankyporterbox
これまでキングソフトは、コスト削減、業務効率化を向上させるAIサービスロボット「Lanky」シリーズを提供してきました。今回、新たに提供を開始した「Lanky Porter Box」は、パスワードでスマートオートロック可能な密閉扉付き屋内配送・配膳ロボットです。
キングソフトは、事業者様の課題に沿ったAIサービスロボットの提案を行っています。専任のスタッフによる現場活用に即したきめ細かなサポートや、不明な点は手元のスマートフォンなどから弊社提供のビジネスチャット「WowTalk（ワウトーク）」搭載のAIチャットに問い合わせることで、24時間すぐに回答が得られるなど、弊社ならではのバックアップ体制により安心して導入いただけます。
もれなく業務用掃除ロボット「RACLEBO slim（ラクリボスリム）」がもらえるキャンペーンも実施中！
・キャンペーンフォームはこちら https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37-mIl-ZCXKpCBsH0ZNTiVAtKPchkas9leB6uUzJlDbBduQ/viewform
「Lanky Porter Box（ランキーポーターボックス）」について
「Lanky Porter Box（ランキーポーターボックス）」は、運搬中の内容物を保護する密閉扉とスマートオートロック機能を備え、安全、衛生、プライバシーに配慮した屋内配送・配膳を実現します。
1. 製品概要
人手不足によりサービス品質の維持が難しい
非対面でのサービス提供でお客様のプライバシーと安全を確保したい
エレベーターを伴う搬送ロボットは高額で導入を諦めていた
移動距離が長く搬送業務に時間が取られる
業務効率化：搬送業務の自動化
人件費削減：自動化による人件費削減に貢献
応対品質の安定：人的なミスの減少が期待できる
セキュリティ強化：扉付きによるプライバシー確保とセキュリティ強化
3. 製品スペック比較
https://digitalpr.jp/table_img/2789/116116/116116_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関する報道関係者お問い合わせ先】
キングソフト株式会社 広報担当：天野、柴
E-Mail：press@kingsoft.jp
