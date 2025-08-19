キングソフト、扉付き屋内配送・配膳ロボット「Lanky Porter Box」の提供を開始

2025年9月末までの期間、キャンペーンフォームより問い合わせ・トライアルを申し込み後、導入いただいた事業者様を対象に「ラクリボスリム」を1台無償でプレゼントいたします。

特徴

・気密性の高い扉で衛生的で安全性の高い配送、配膳を実現

・スマートオートロックでセキュリティを強化

・合計138ℓもの大容量の収納スペース





2. 主な課題と導入メリット

事業者様が抱える課題:

導入メリット:





キングソフト株式会社について

「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。



キングソフト株式会社

本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階

代表取締役会長兼社長：馮 達

設立：2005年3月9日

事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供

URL：https://www.kingsoft.jp



人手不足によりサービス品質の維持が難しい非対面でのサービス提供でお客様のプライバシーと安全を確保したいエレベーターを伴う搬送ロボットは高額で導入を諦めていた移動距離が長く搬送業務に時間が取られる業務効率化：搬送業務の自動化人件費削減：自動化による人件費削減に貢献応対品質の安定：人的なミスの減少が期待できるセキュリティ強化：扉付きによるプライバシー確保とセキュリティ強化3. 製品スペック比較https://digitalpr.jp/table_img/2789/116116/116116_web_1.png