プレス発表 IPA「LIFE 2050 パビリオン」を大阪・関西万博に出展
公開日：2025年8月19日
未来の“くらしと学び”を体験する、没入型インスタレーション
独立行政法人情報処理推進機構（IPA、理事長：齊藤裕）は、2025年8月26日（火曜日）から30日（土曜日）まで、大阪・関西万博にて、没入型の体験展示「LIFE 2050 パビリオン（Live Anywhere／星の島の夏祭り）」を公開します。
本展示は、「いのち輝く未来社会」という万博のテーマに呼応し、“2050年の暮らしと学び”を通じて、未来の「いのち」と「くらし」を、デジタルの力で体験的に描き出すインスタレーションです。誰もが自分らしく安心して暮らせる社会─Society5.0のリアルな姿を、五感で感じられる場を目指しています。
大阪・関西万博2025 LIFE 2050 Pavilion （Live Anywhere／星の島の夏祭り）
https://www.ipa.go.jp/life2050/
■ 展示概要
展示名
LIFE 2050 パビリオン「Live Anywhere／星の島の夏祭り」
会期
2025年8月26日（火曜日）～30日（土曜日）10時00分～19時00分（最終日は18時00分まで）
会場
大阪・関西万博 会場内 EXPO メッセ「WASSE」（W-11）
内容
没入型イマーシブ映像（約5分）
夏祭りをモチーフとしたショーケース展示
体験設計
2050年、世界中のどこにいてもつながる「未来の学び舎」と、リアルとバーチャルが融合した「星の島の夏祭り」を舞台に、子どもから大人まで、未来の生活を“体験”する空間を演出します。
没入型イマージブ映像は予約制（26日はメディアデーとしてプレス対象の事前申込、27日以降は会場で当日分整理券配布による当日予約受付）です。夏祭りをモチーフとしたショーケース展示は予約不要でお楽しみいただけます。
■ LIFE に込めた想い
「LIFE」は、万博のテーマ 「いのち輝く未来社会」 に呼応し、“いのち（生命）”と“くらし（ライフスタイル）” の両方を含意する言葉です。
テクノロジーによって、誰もが健やかないのちを持ち、どこでも安心して暮らせる社会を実現する─それがIPAが描く未来のかたちです。
■ 展示の背景
IPAは、1970年の大阪万博と同じ年に前身組織が設立され、2025年で創設55周年を迎えます。
近年では、制度整備だけでなく、社会実装・人材育成・リスク対応・基盤構築など、イノベーションを支える“共創基盤”としての役割を本格化させてきました。
主な取組には、以下が含まれます。
2020年
DADC（デジタルアーキテクチャ・デザインセンター） 設立
2024年
AISI（AIセーフティ・インスティテュート）を内閣府主導でIPAを事務局として設立
2025年
サイバー対処能力強化法に基づくセキュリティ強化
情報処理促進法の改正による出資機能等の新設
今やIPAは、制度・資金・人材・基盤のすべてを備え、Society5.0の実装を先導する存在へと進化しています。そして今、2050年の社会像を誰よりも高い解像度で描き、実現に向けて動くことこそがIPAの使命です。今回の展示 「LIFE 2050 パビリオン」 は、その取組を象徴する発信の場となります。
■ 理事長 齊藤裕 コメント
「LIFE 2050 パビリオンは、IPAからの未来社会への提案です。
誰もが“生きたい場所で生きられる”世界を、テクノロジーの力でどう実現するか──。
その未来を、皆さんと共に描いていきたいと願っています。
この展示が、あなたの未来を想像し、動き出すきっかけになりますように。
“2050年の夏”を、ぜひ体験しに来てください。」
■ プレス向け取材機会（8月26日）
初日となる8月26日（火曜日）は、以下のようなプレス向け特別対応を実施予定です。
・理事長・齊藤によるメディアインタビュー
・展示ガイドツアーの実施
・撮影・取材の個別対応 など
プレス受付は会期中常時対応しておりますが、初日はメディア向け取材デーとして特別対応を行います。
ご来場・取材を心よりお待ちしております。
取材登録フォームでお申し込みいただき、全体で時間を調整のうえ、ご返信いたします。
