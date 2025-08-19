こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【エヌ・シー・エヌ】2026年3月期第1四半期 決算説明会のお知らせ
当社は、2026 年 3 月期第１四半期決算説明会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げ ます。
オンライン個人投資家向け説明会（ログミーFinance 主催）
■ 開催日時：2025 年８月 20 日（水） 19：00 - 20：00
■ 出席者 ：代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫
■ 視聴方法：下記 URL よりご視聴いただけます。
https://finance.logmi.jp/ir_live/821
本件に関するお問合わせ先
IR担当 保田/齋藤
Mail：ir@ncn-se.co.jp
TEL：050-1780-0250
オンライン個人投資家向け説明会（ログミーFinance 主催）
■ 開催日時：2025 年８月 20 日（水） 19：00 - 20：00
■ 出席者 ：代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫
■ 視聴方法：下記 URL よりご視聴いただけます。
https://finance.logmi.jp/ir_live/821
本件に関するお問合わせ先
IR担当 保田/齋藤
Mail：ir@ncn-se.co.jp
TEL：050-1780-0250