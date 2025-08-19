こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「厚木ロジスティクスセンター第2倉庫」を開設
～厚木エリアの物流網強化～
センコーグループホールディングス傘下のセンコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2025年8月19日に「厚木ロジスティクスセンター第2倉庫」（神奈川県厚木市、以下「新センター」）を開設いたしました。
新センターは新東名高速道路「厚木南ＩＣ」まで約1km、東名高速道路「厚木IC」まで約2.5kmに位置しております。首都圏まで約1時間でアクセスでき配送拠点として優れた立地です。
センコーは厚木エリア近隣（厚木市・綾瀬市・愛甲郡愛川町）で厚木ロジスティクスセンター、綾瀬ロジスティクスセンターを始め複数の物流施設を運営しており、今回の新センター稼働で延床面積が合計18万㎡となります。
同エリアでは、小売店やメーカーからの物流センターに対するニーズが拡大しています。こうしたお客様の声に応えるため、この度、新たな物流拠点を厚木市内に開設しました。新センターでは、飲料品や日用雑貨を始め、多岐にわたる商品の保管・管理を予定してます。お客様の多様な要望に柔軟に対応し、より効率的で質の高い物流サービスを提供していきます。
センコーは、今後も地域社会のニーズに合わせて、さらなる物流サービスの充実を図っていきます。
＜厚木ロジスティクスセンター第2倉庫の概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2033/116164/116164_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６－６４４０－５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp
