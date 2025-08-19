こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アメリカの大人気アニメ「スポンジ・ボブ」とスポルディングの2025Autumn/Winter新コラボレーションアイテムが続々登場 コラボレーションアイテムが発売
世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社:東京都渋谷区、代表:小笠原俊彦 以下スポルディング）は、アメリカ で1999年の放送開始以来、世界中のファンに愛され続けているアニメーション“SpongeBob SquarePants（スポンジ・ボブ）”との2025Autumn/Winter NEWコラボレーションアイテムの販売を開始いたしました。
世界中で愛されているスポンジ・ボブとスポルディングは共にアメリカで誕生しました。すっかりスポルディングの定番シリーズとなったスポンジ・ボブスペシャルコラボレーションの新シーズンアイテムは、ボール、バッグ、タオル、アパレルとバリエーションに富んだ充実のラインナップでのリリースとなります。
新シーズンにおいて、注目のグラフィックである”SPONGEBOB UNDER THE SEA（スポンジ・ボブ アンダーザシー）“シリーズは、よりスポンジ・ボブらしくPOPでカラフルなグラフィックで、ボール、バッグ、アパレルにおいて充実のラインナップで登場。また、新たに大人っぽいモノトーンベースのクールなスポンジ・ボブがポイントの”SPONGEBOB GRAFFITI(スポンジ・ボブ グラフィティ)“シリーズでは、スポンジ・ボブの世界観を新たに表現したニューアイテムとなっています。
スポンジ・ボブのコラボレーションシリーズは、スポルディング公式オンラインショップや全国のスポーツ用品店などの取り扱い店舗にて販売中です。
■スポンジ・ボブコラボレーションシリーズ特設ページhttps://www.spalding.co.jp/blog/feature/spongebob25aw/
【コレクション概要】
ABOUT 「SpongeBob SquarePants」
1999 年 7 ⽉ 17 ⽇の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとしてたくさんの愛されるキャラクターを⽣み出し、 ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡⼤してきました。
スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180 カ国以上、そして30 以上の⾔語に翻訳され、四半期ごとに平均 1 億⼈以上の総視聴者数を記録しています。⽇本ではNHK E テレの地上波放送のほかに、Paramount+、Netflix、や Amazon Prime、そして Hulu にてご視聴いただけます（2025 年 3 ⽉現在）。
スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい⽇常を描いたハイテンション・アニメです。
【アイテム】
SPONGEBOB UNDER THE SEA (スポンジ・ボブ アンダーザシー)
海底を浮遊するスポンジ・ボブとパトリックのポップでカラフルなラバーボール
85-369J Size 6 85-370J Size 5
MATERIAL：ラバー
PRICE：\3,960 (本体 \3,600)
CAGER SPONGEBOB UNDER THE SEA （ケイジャー スポンジ・ボブ アンダーザシー）
40-007SBU
MATERIAL：ポリエステル
SIZE：W35xH57xD32cm
CAPACITY：32ℓ
PRICE：\13,200 (本体 \12,000)
※同グラフィックでボールバッグ、シューズバッグも展開しています。
T-SHIRT SPONGEBOB UNDER THE SEA （Tシャツ スポンジ・ボブ アンダーザシー）
SMT25151S（ユニセックス）、SJT25182S（ジュニア）
MATERIAL：ポリエステル100%
SIZE：S-3XL（ユニセックス）、140-160（ジュニア）
PRICE：ユニセックス \5,610 (本体 \5,100)、 ジュニア \5,170 (本体 \4,700)
JERSEY SHORTS SPONGEBOB UNDER THE SEA （ジャージーショーツ スポンジ・ボブ アンダーザシー）
SMP25152S（ユニセックス）、SJP25183S（ジュニア）
MATERIAL：ポリエステル100%
SIZE：S-3XL（ユニセックス）、140-160（ジュニア）
PRICE：ユニセックス \7,480 (本体 \6,800)、 ジュニア \6,930 (本体 \6,300)
PRINT TOWEL SPONGEBOB GRAFFITI （プリントタオル スポンジ・ボブ グラフィティ）
スポンジ・ボブのシニカルな表情とモノトーンにイエローの
配色がクールなスポンジ・ボブのグラフィティ柄プリントタオル
SAT211320
MATERIAL：コットン100%
SIZE：W340xH800mm
PRICE：\2,420 (本体 \2,200)
L/S T-SHIRTS SPONGEBOB GRAFFITI （ロングスリーブＴシャツ スポンジ・ボブ グラフィティ）
モノトーンのクールなスポンジ・ボブにワントーンロゴがシンプルな長袖Ｔシャツ
※9月初旬発売予定
SMT25155S（ユニセックス）、SJT25186S（ジュニア）
MATERIAL：ポリエステル100%
SIZE：S-3XL（ユニセックス）、140-160（ジュニア）
PRICE：ユニセックス \6,050 (本体 \5,500)、 ジュニア \5,610 (本体 \5,100)
JERSEY SHORTS SPONGEBOB GRAFFITI （ジャージーショーツ スポンジ・ボブ グラフィティ）
スポンジ・ボブのシニカルな表情とモノトーンベースの配色がクールなスポンジ・ボブのグラフィティ柄メッシュパンツ
※9月初旬発売予定
SMP25156S（ユニセックス）、SJP25187S（ジュニア）
MATERIAL：ポリエステル100%
SIZE：S-3XL（ユニセックス）、140-160（ジュニア）
PRICE：ユニセックス \7,480 (本体 \6,800)、 ジュニア \6,930 (本体 \6,300)
本件に関するお問合わせ先
ーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
関連リンク
スポルディング公式オンラインショップ
https://www.spalding.co.jp
スポンジ・ボブコラボレーションシリーズ特設ページ
https://www.spalding.co.jp/blog/feature/spongebob25aw/
