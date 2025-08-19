【FUJI BIKES】OLD BMXカルチャーにおける先駆者たちとコラボレーションした、世界に一台のE-bikeを発売
株式会社アキボウが国内総代理店を務める自転車ブランド「FUJI」は、1970～80年代のBMXカルチャーを現代の感性で再構築したE-Bike「MX-E」を2025年8月21日に発売いたします。また、発売を記念して、2025年8月30日（土）にOLD BMXカルチャーの先駆者たちとコラボレーションで生まれた世界に一台のMX-Eを販売いたします。
【MIN-NANO CYCLING CLUB】
現代のストリートアイコンの一人である中津川吾郎氏が営むセレクトショップ〈MIN-NANO〉を母体にする自転車店。2024年より新井薬師に移転し、「地域の自転車店」と「世界のストリートカルチャー」を両立する希少な店として独自の存在感を発揮している。
〈LTD. EDITIONへのコメント〉
MX-Eの背景にあるUSの70～80年代のカルチャーへのリスペクト、そしてFUJIのルーツである日本の70～80年代の熱量や民族的感性にも焦点を当て、それぞれの象徴的な要素で再構築しました。往年の国内カタログから引用し”FUJI CYCLE”ロゴでアレンジしたロゴデカールは、OLD BMXさながらのホログラム仕様で。一方で、ベースカラーは日本ならではの華美さを感じるアイボリーラメをベースに、追い鰹ならぬ追いラメを贅沢に散りばめています。カスタムするパーツにはブラックではなくシルバーパーツを基調に選定し、当時の大衆娯楽の象徴である競輪車両にも通づる「絶対的な個性」と「芯の通った華やかさ」をまとう一台に。もちろん、FUJIの日の丸に合わせて今回のために作った日の丸仕様の“MNマーク”もポイントです。
【SCREAMIN’ WHEELS】
地元福岡で、古着をメインに趣味であるBMXなどをセレクトし販売していた井上秀明氏が、2010年に東京中目黒にオープンしたVINTAGE BMXショップ。独自のコネクションを駆使して自身の目で厳選してピックを行うビンテージBMXをはじめ、USのホイールカルチャーを現地の純度そのままに発信し続けている。
〈LTD. EDITIONへのコメント〉
MX-Eの着想である、79年製のFUJI MX500のRedカラーを過去に店で並べていたこともあって、実物の雰囲気を大事にしながらも、フレーム/フォークともに当時のオリジナルには存在しなかったCandy RedとChromeカラーを組み合わせてアレンジしました。MX-Eは、E-Bikeでありながら当時の雰囲気への再現性にもしっかりとこだわりが見えたので、パーツにおいても ”BACK TO 70’s and RAD STYLE“ をコンセプトにセレクトし、普段から自分たちが提案し続けている「リアルなスタイル」をE-Bikeに落とし込んでいます。
単なるパーツセレクトによるカスタマイズにとどまらず、贅沢にも国内の老舗工房にてペイントし直すことで細部に至るまで再構築が加えられた今回のプロジェクト。両ショップの異なる視点でのアレンジが加えられたことにより、図らずともそれぞれが全く違う空気を放つ、唯一無二な一台に仕上がっている。
発売に合わせて、両店舗ではポップアップイベントも開催。期間中はMX-Eの試乗が可能で、来店+アカウントフォローの先着でオリジナル缶バッジをプレゼント。もちろん、これらの特別なMX-Eたちも、実施中の「マグカッププレゼントキャンペーン」対象なので、ぜひ早めのゲットがオススメ。
単なるパーツセレクトによるカスタマイズにとどまらず、贅沢にも国内の老舗工房にてペイントし直すことで細部に至るまで再構築が加えられた今回のプロジェクト。両ショップの異なる視点でのアレンジが加えられたことにより、図らずともそれぞれが全く違う空気を放つ、唯一無二な一台に仕上がっている。
