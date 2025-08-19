グラッドキューブ、専務取締役 CFO 財部が「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 2025 」に登壇
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹）は、2025年8月21日（木）、一般社団法人 京都知恵産業創造の森（本社：京都市下京区）と株式会社東京証券取引所（本社：東京都中央区）が共催する「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 2025」に当社専務取締役 CFO 財部 友希が登壇することをお知らせいたします。
今回、財部は「上場にむけた人員体制の整備」をテーマに、自身の経験を交えながら、上場準備に必要な組織づくりや役員・監査役体制の構築などについて講演いたします。
■開催概要
日時：2025年8月21日（木） 18:00～20:00
場所：KOIN（ 四条烏丸 京都経済センター3F ）
テーマ：「上場にむけた人員体制の整備」
タイムスケジュール：
【前半】18:00~19:00 講演「上場にむけた人員体制の整備」
【後半】19:00~19:40 講師を交えたフリーディスカッション（質疑応答）
19:40~19:45 次回プログラムの日程と場所の説明
主催：京都知恵産業創造の森、東京証券取引所
対象：IPO を目指す企業経営者層（主に CEO・CFO ）12社
■「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 2025 」について
「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 」 は、京都知恵産業創造の森と東京証券取引所が主催し、京都府・京都市・京都商工会議所が共催する、京都を中心とした関西企業の経営者層（主に CEO や CFO ）を対象に、IPO 全般に関する知識と実務を体系的に学べる人材育成プログラムです。
2025年6月から11月まで全6回（各回2時間）開催され、上場制度、資本政策、人員体制、内部管理体制、ガバナンス、上場体験談など、多方面の専門家による講義と交流を通じて、上場準備に必要な知識やネットワークを構築する機会を提供します
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
当社のビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届けるテックカンパニー」です。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業部（ AI を搭載しコンバージョン率を向上させるための LPO ツール「 SiTest 」等を展開する SaaS、インターネット広告運用代行）とテクノロジー事業部（スポーツデータメディア「 SPAIA 」やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」、AI を用いた開発、DX 開発）などデータ解析力と開発力を強みとした幅広い事業を展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
今回、財部は「上場にむけた人員体制の整備」をテーマに、自身の経験を交えながら、上場準備に必要な組織づくりや役員・監査役体制の構築などについて講演いたします。
■開催概要
日時：2025年8月21日（木） 18:00～20:00
場所：KOIN（ 四条烏丸 京都経済センター3F ）
テーマ：「上場にむけた人員体制の整備」
タイムスケジュール：
【前半】18:00~19:00 講演「上場にむけた人員体制の整備」
【後半】19:00~19:40 講師を交えたフリーディスカッション（質疑応答）
19:40~19:45 次回プログラムの日程と場所の説明
主催：京都知恵産業創造の森、東京証券取引所
対象：IPO を目指す企業経営者層（主に CEO・CFO ）12社
■「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 2025 」について
「 IPO 経営人材育成プログラム KYOTO 」 は、京都知恵産業創造の森と東京証券取引所が主催し、京都府・京都市・京都商工会議所が共催する、京都を中心とした関西企業の経営者層（主に CEO や CFO ）を対象に、IPO 全般に関する知識と実務を体系的に学べる人材育成プログラムです。
2025年6月から11月まで全6回（各回2時間）開催され、上場制度、資本政策、人員体制、内部管理体制、ガバナンス、上場体験談など、多方面の専門家による講義と交流を通じて、上場準備に必要な知識やネットワークを構築する機会を提供します
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
当社のビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届けるテックカンパニー」です。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業部（ AI を搭載しコンバージョン率を向上させるための LPO ツール「 SiTest 」等を展開する SaaS、インターネット広告運用代行）とテクノロジー事業部（スポーツデータメディア「 SPAIA 」やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」、AI を用いた開発、DX 開発）などデータ解析力と開発力を強みとした幅広い事業を展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ